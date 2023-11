Fusie BUCH-gemeenten? Ook Heiloo twijfelt over toekomst huidige samenwerking

Het rommelt in de BUCH. Nieuw is die onvrede zeker niet; het was eerder al een onderwerp tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De organisatie zou niet goed werken, er moet steeds geld bij en er gaat tijd verloren.

De eerste gemeente die de twijfels omzette in serieuze vervolgstappen was Uitgeest. Maar in Heiloo zien ze die beweging ook in de andere buurgemeente: "Bergen is op dit moment bezig met een voorstel", aldus Sybren van Dokkum van D66 Heiloo.

Fusie?

Heiloo kan volgens de partij niet achterblijven en dat vindt een meerderheid van de raad. Van Dokkums voorstel voor een onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van het dorp vond daarom voldoende steun om uitgevoerd te gaan worden. "Dit onderzoek is een eerste stap", stelt Van Dokkum tegen mediapartner Streekstad Centraal.

Waar het toe zal leiden staat dus nog open. Een alternatief voor de BUCH zou een echte (bestuurlijke) fusie kunnen zijn. Met alle vier de gemeenten of bijvoorbeeld alleen met Castricum en/of Bergen. "Maar dat zijn allemaal zaken die nu nog niet zijn ingevuld. Het gaat nu eerst om een evaluatie van de BUCH zelf." Het onderzoek zal een half jaar in beslag nemen.