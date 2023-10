Gemeente Uitgeest onderzoekt: zelfstandig blijven of toch samenwerken?

De gemeente Uitgeest wil onderzoeken of zij zelfstandig kan blijven of samen moet gaan met een andere gemeente. Misschien is een fusie wel noodzakelijk: de komende jaren verwacht de gemeente steeds meer geld uit te moeten geven dan er binnenkomt. Uitgeesters op straat twijfelen of een fusie zal helpen: "Ik zie niet altijd de voordelen van een grotere gemeente, korte lijnen zijn ook prettiger."