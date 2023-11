Muizenplaag voor Denise en buren: "Ze laten ons letterlijk in de stront zitten"

Denise en haar buren worden gek van een muizenplaag in hun huizenblok op het Stratingplantsoen in Velsen-Noord. 's Nachts lopen de dieren over bed en overal in huis liggen keutels. Geen fijne situatie voor de moeder met twee jonge dochters. Zelf bestrijden is bijna onmogelijk en woningbouwvereniging Velison Wonen zegt al voldoende maatregelen genomen te hebben.