Buitenkant Het Hoge Duin bijna af, hotel met anderhalve maand uit de steigers

Binnen anderhalve maand moeten zowel de kraan als de steigers verdwenen zijn bij hotel Het Hoge Duin in Wijk aan Zee. Het hotel begint steeds meer te lijken op wat mede-eigenaar Rith Groot voor ogen heeft. Hoewel hij trots is wanneer hij over het terrein loopt, kan hij nog niet volledig van dit moment genieten. "Het ware geluksgevoel moet nog even wachten, daar moet nog te veel voor gebeuren."

In oktober vorig jaar begon de bouw van hotel Het Hoge Duin, de blikvanger van Wijk aan Zee. Hoewel oorspronkelijk gepland voor augustus 2023, zijn er grote vertragingen opgetreden door problemen met energieleverancier Liander en lange levertijden van materiaal. De deadline verschoof daarmee allereerst naar december en nu verder naar maart. Ondanks de aanzienlijke vertragingen lijkt het einde van de bouw nu eindelijk in zicht. "Het casco staat bijna volledig, optisch gezien is het bijna klaar", zegt Groot. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Het Hoge Duin bijna optisch af: 'Ik hoop dat Wijk aan Zee trots is' - Het Hoge Duin

Vanaf de buitenkant zie je het niet, maar binnen is er 100 tot 150 man hard aan het werk. "Alleen de restaurant uitbreiding moet nog neergezet worden. Voor de rest zijn we nu vooral bezig met het dichtmaken van het gebouw, griffelbekleding en daken. Binnen zijn we veel aan het installeren voor de techniek."

Lees ook IJmond Verbouwing strandhotel Het Hoge Duin loopt stevige vertraging op

Recentelijk werden de allereerste interieurschetsen op Facebook gedeeld. De eerste reacties op de impressies zijn positief, maar mensen vragen zich af of het nog betaalbaar blijft. Hierop reageert hij: "Qua uitstraling lijkt het hotel straks wel duur en luxe, maar qua prijs blijven we een beetje in het midden. Ik denk rond de 140 à 150 euro per nacht. We hebben 120 kamers, die moeten vol ook." Mensen in de buurt vragen zich af of ze ook kunnen profiteren van de faciliteiten van het hotel. "Het restaurant is toegankelijk voor omwonenden, maar wel op reservering. De sauna en fitnessruimte zijn alleen voor gasten van het hotel," aldus Groot. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Het Hoge Duin bijna optisch af: 'Ik hoop dat Wijk aan Zee trots is' - NH Nieuws / Loïs Iglesias

Meerdere hotels Groot en zijn compagnons, ook zijn zussen, vielen zeven jaar geleden voor het gebouw. "We waren niet zo zeer opzoek, maar op zo’n locatie, zo hoog op een duin en met zoveel uitzicht. We dachten: dit is zo een uniek, daar zien we ons wel zitten." En daarom besloot het familiebedrijf een uitstapje naar Wijk aan Zee te maken. Verder bezitten ze in Egmond een aantal hotels en appartementencomplexen.

"Als ik door het gebouw loop, zie ik echt al het eindproduct" Rith Groot, één van de eigenaren

Het is dus niet het eerst hotel dat de familie bouwt. "Maar dit doe je natuurlijk ook niet heel vaak", zegt Rith. Hij ziet het in ieder geval al helemaal voor zich. "Als ik door het gebouw loop, zie ik echt al het eindproduct. We hebben de plaatjes, maar in het echt wordt het nog veel mooier", zegt Groot trots.

Genieten Toch kan hij er nog niet echt van genieten. "Het is nu nog heel hectisch. Dat komt echt in de laatste weken als het interieur erin gaat en alles op zijn plek staat. Die fase komst dus nog, maar daar kijk ik wel naar uit. Ik hoop ook dat het over 5 maanden wel zover is." Maar dat vindt hij niet het belangrijkst. "Ik hoop dat wanneer de deuren open gaan heel Wijk aan Zee trots is en het een aanwinst voor het hele dorp wordt."