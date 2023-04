Verbouwing strandhotel Het Hoge Duin loopt stevige vertraging op

De mensen in Wijk aan Zee vragen zich aan de kust af: hoe komt het toch dat die verbouwing aan het hotel uit 1959 op het hoge duin zo lang duurt? De feestelijke opening van 11 augustus is al uitgesteld want de werkzaamheden aan het beroemde herkenningspunt zijn dan nog niet klaar.

Mede-eigenaar Rith Groot geeft toe dat de streefdatum van 11 augustus bij lange na niet gehaald gaat worden. "Wat lastig was; het slopen. We konden sommige plekken moeilijk bereiken in dit gebouw dat er toch al sinds 1959 staat. Energie is de grootste uitdaging. Landelijk is dat een uitdaging. Liander heeft problemen om iedereen elektriciteit te leveren. Ze verwachten dat het zo'n vier à vijf jaar gaat duren voordat we aangesloten worden."

Door de problemen bij Liander kwam de verbouwing van het hotel ook in de problemen. "Daarom hebben wij wijzigingen moeten doorvoeren. We zijn nu bezig met zevenhonderd zonnepanelen voor elektriciteit. We gaan het gebouw met aardwarmte verwarmen en dan worden we gasloos. Het is een forse extra investering van een miljoen euro. Liander kan er ook niets aan doen, het is een landelijke uitdaging."

December klaar

"11 augustus zouden we opengaan, maar ik ben bang dat we het niet gaan redden. Richting december hebben we het klaar en wel voor elkaar. De bouwwerkzaamheden die de mensen in het dorp zien gaat sneller voorbij tot aan de bouwvak, maar daarna zijn we vooral met het interieur bezig. Het aanvoeren van de bouwmaterialen zal tot eind juli zijn."

Beter zicht op Tata

Het hotel wordt stevig uitgebreid en krijgt meer hotelkamers, een conferentiezaal, een vergroot restaurant met veel glaswerk en daarmee uitzicht op zee en Tata Steel. "Dat zullen we dan nog beter zien liggen. Daar schamen wij ons niet voor. Ze zijn er en dan laten we het zien. We gaan de ramen niet dichtstickeren omdat Tata naast ons ligt."