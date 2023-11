Hilversum gaat op drie kleinere locaties 360 vluchtelingen opvangen, plekken nog onbekend

Hilversum gaat niet op één grote, maar op drie kleinere locaties zeker 360 vluchtelingen opvangen. Het gaat om opvang voor meerdere jaren. Waar en wanneer deze vluchtelingen onderdak krijgen, is absoluut nog niet bekend, zo bezweert verantwoordelijk wethouder Bart Heller. Zodra de nieuwkomers in Hilversum komen moeten zij zich meteen onderdompelen in de samenleving. "We hebben unaniem gehoord: pak ze vanaf dag één beet", aldus de bestuurder.

Hilversum heeft voor de zomer met bewoners gesproken over hoe de gemeente de vluchtelingen het beste kan opvangen. Er werden al met al twintig gesprekken gevoerd waar Hilversummers hun ideeën, zorgen en meningen konden uiten. Al deze input ging mee naar het raadhuis en zou gaan dienen als basis van het nieuwe asielbeleid.

Spreiding

Hilversummers hebben duidelijk aangegeven dat ze liever een paar kleinere opvangplekken hebben in plaats van één grote. Dat laatste was in eerste instantie wel de gedachte van burgemeester en wethouders. Nu is het de bedoeling om drie gelijkwaardige locaties, verspreid over de gemeente, te vinden. Volgens de gemeente moeten deze in 'wijken komen die dat, eventueel met hulp, kunnen dragen en en zo mogelijk qua faciliteiten een bijdrage aan de wijk leveren'.

Welke plekken dat zouden moeten zijn, is nog niet bekend. "We hebben geen locaties op het oog en we hebben ook geen lijst klaar liggen", zegt Heller. De zoektocht naar geschikte plekken, waar de vluchtelingen vijf, tien jaar of nog langer moeten kunnen verblijven, gaat lastig worden. Dat realiseert Heller zich goed, ook al heeft de gemeente nu goed in beeld wat de wensen van de samenleving zijn. .

Ander belangrijk uitgangspunt van het beleid is dat de opvanglocaties benaderbare plekken moeten zijn. Het moet geen centrum zijn met een hek eromheen, zoals dat voorheen het geval was bij Crailo. Juist om interactie tussen vluchtelingen en de buurt op gang te krijgen moeten de opvanglocaties plekken van ontmoeting zijn.

