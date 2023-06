Plekken gezocht voor opvang asielzoekers: Hilversum wil eerst praten met bewoners

Sinds begin deze maand is dat veranderd. Het COA kan vanaf nu in samenwerking met het Rode Kruis locaties vanaf vijftig personen beheren en dan is dat getal geen hard minimum. Het is ook duidelijk dat Hilversum, en ook andere gemeenten, meer vluchtelingen moeten gaan opvangen.

Dat zorgt dus ook voor dat Hilversum naar andere en kleinere locaties moet gaan kijken. "Vanwege deze nieuwe ontwikkeling vervalt ons argument om vanwege de vereisten van het COA om voor één, maximaal twee locaties te gaan", stellen burgemeester en wethouders.

Hilversum vangt op twee locaties vluchtelingen uit Oekraïne op. Het gaat om langdurige opvanglocaties. Op het Arenapark kunnen vierhonderd Oekraïners voor maximaal vijf jaar terecht en op het Philipscomplex is plek voor maximaal vijfhonderd vluchtelingen. Zij kunnen daar uiterlijk drie jaar blijven. En dan vangt de gemeente ook nog eens 150 asielzoekers op in Hotel Gooiland.

Geen pasklaar antwoord

Nu de nieuwe regels zijn in gegaan, ligt de vraag voor waar Hilversum het aantal opvanglocaties kan gaan uitbreiden. De gemeente benadrukt dat zij zelf daar nog geen pasklaar antwoord op heeft. Dat is namelijk ook afhankelijk van hoe de inwoners erover denken.

"Daarom leggen wij deze vraag voor aan inwoners in het gesprek met de stad. Voor de uiteindelijke keuze van één of meerdere locaties blijft het voor het college wel randvoorwaardelijk dat de uitvoerbaarheid overeind blijft, vanuit zowel het perspectief van de Hilversummers zelf in termen van de belasting die het vraagt als de ambtelijke organisatie", zo geeft het college aan.

Nog voor de zomervakantie

Nog voor de zomer wil de gemeente al ideeën, meningen en zorgen ophalen bij de Hilversummers. Volgende maand verzorgt de gemeente tussen 3 en 21 juli naar eigen zeggen in iedere wijk twee bijeenkomsten op verschillende momenten. Bij iedere sessie is maximaal plek voor twintig personen, die zich vooraf moeten aan melden. Het gaat om zestien fysieke en nog eens twee online-bijeenkomsten. Ieder keer is de centrale vraag: Wat is er nodig om in Hilversum 360 asielzoekers op te vangen?

Daarnaast zijn er nog andere bijeenkomsten. Hilversum regelt eveneens straatgesprekken, bijvoorbeeld op de markt of op een school of sportclub.

Aan het eind van het jaar hakt de politiek de definitieve knoop door en moet duidelijk zijn welke locatie of locaties gaan dienen als opvang. Dat is de afronding van het hele proces. In september en oktober wil de gemeente nog dieper ingaan op de materie met inwoners, experts en samenwerkingspartners.