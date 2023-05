Oekraïense vluchtelingen moeten buiten blijven douchen op Hilversumse opvanglocatie

Wassen en plassen moeten de honderden Oekraïense vluchtelingen buiten blijven doen op het Philipscomplex in Hilversum. Technisch en financieel is het niet mogelijk om toiletten en douches in het gebouw te realiseren. Wel wil de gemeente nog een keer kijken of het mogelijk is om kookvoorzieningen bij het pand te plaatsen, zodat de bewoners hun eigen maaltijden kunnen maken.

NH Nieuws / Ingmar Meijer

Halverwege april opende Hilversum op het Philipscomplex de tweede grote opvanglocatie waar vluchtelingen uit Oekraïne voor langere tijd kunnen blijven. Zo'n 500 Oekraïners kunnen hier maximaal drie jaar verblijven. Begin februari gingen de deuren open van het Thebepand op het Arenapark, dat uiterlijk vijf jaar de thuishaven kan zijn van 400 vluchtelingen uit het land in Oost-Europa. Evenementensanitair Bij de officiële opening van de locatie op het terrein aan de Anton Philipsweg schrok een aantal aanwezige raadsleden van de sanitaire voorzieningen. De vluchtelingen moeten namelijk naar het buitenterrein toe om daar naar de wc en douche te gaan. Het gaat om zogeheten 'evenementensanitair'. GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, Hart voor Hilversum en D66 wilden gezamenlijk weten van de wethouder waarom hiervoor is gekozen. Naar eigen zeggen stelden zij geen kritische vragen, maar waren het zorgvragen. Binnen de politiek kwam onder andere de vraag naar boven of dit buitensanitair nu wel zo wenselijk is voor de autonomie en de privacy van de bewoners. Het gaat hier niet om noodopvang, maar om opvang van maanden en wellicht nog langer. Tevens zijn er geen kookvoorzieningen, wat inhoudt dat de vluchtelingen hun maaltijden iedere dag krijgen. Dit was overigens ook allemaal het geval op de Heuvellaan, waar Hilversum vanaf maart vorig jaar noodopvang bood aan ruim 300 gevluchte Oekraïners. In 3 maanden klaar Volgens wethouder Bart Heller ontbreken die voorzieningen in het pand omdat de gemeente vooral gekozen heeft voor het snel gereed krijgen van het pand. Het moeten realiseren van kook- en sanitaire voorzieningen hadden de zaak ernstig vertraagd. Nu was het gebouw in drie maanden omgetoverd in een geschikte opvang en anders had het negen maanden geduurd.

"Het waren dure maatregelen, die ook technisch gecompliceerd waren" Wethouder Bart Heller