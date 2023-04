Philipscomplex gaat open voor Oekraïense vluchtelingen

Het Philipscomplex in Hilversum opent zaterdag de deuren voor in totaal 500 Oekraïense vluchtelingen. Naast de opvang aan de Heuvellaan en de Thebe op het Arenapark is dit nu de derde grootschalige opvanglocatie in Hilversum. Tot eind 2025 zullen de Oekraïners op deze locatie verblijven.

NH Nieuws / Ingmar Meijer

Vanaf de straat is niet gelijk te zien dat het gebouw klaar is om bewoond te worden. Maar binnen is het gebouw flink onder handen genomen. Aangezien er voor 2,5 jaar Oekraïners hun intrek zullen doen is het de bedoeling het pand zo huiselijk aan te doen voelen. Zo zijn er naast de 129 kamers met 500 bedden verdeeld over drie verdiepingen ook ruimtes voor onder meer sport, educatie, kinderen en knutselen. De meubels in deze ruimtes zijn voornamelijk gedoneerd door Hilversummers zelf. Elke verdieping heeft ook een eigen kleur. De begane grond is oranje, de eerste is blauw, de tweede is groen en de derde is rood. "Misschien kunnen de mensen op de verdiepingen teams vormen en tegen elkaar voetballen", oppert een van de medewerkers. Om zo een gemeenschappelijk sfeer te creëren. Ook aan de veiligheid is gedacht. De slaapkamers hebben allemaal een kastje aan de deurklink die geopend worden met een tag en er hangen ook camera's op de wandelgangen. De tekst gaat door onder de foto.

Slaapplaatsen in Philipscomplex

Speelruimtes in Philipscomplex

Sportruimte in Philipscomplex

Knutselruimte in Philipscomplex

De eigenaar van het pand heeft na onderhandelingen met de gemeente een deel van het complex beschikbaar gesteld. Het originele plan om het pand te slopen en er woningen te plaatsen gaat daarmee tijdelijk de ijskast is. Omwonenden De geruchten dat het pand een optie was om Oekraïense vluchtelingen in onder te brengen, zorgde vorig jaar voor vragen van omwonenden. Bewoners lieten toen weten bang te zijn voor overlast van de vluchtelingen. Bij een eerdere opvanglocatie in het voormalige VARA-gebouw aan de Heuvellaan was dit het geval. In dat geval nam de gemeente extra maatregelen. "Mijn beeld is dat de opvang tot nu toe goed en rustig verloopt, maar we gaan het zien", reageert burgemeester Gerhard van den Top terwijl de ontvangsthal zich vult met omwonenden die vrijdagmiddag een kijkje kunnen nemen in het gebouw. Dus probeert de gemeente het voor de omwonenden ook zo makkelijk mogelijk te maken. Zo is bij meerdere bewonersavonden geprobeerd bestaande vragen weg te nemen, is er een nieuwsbrief die regelmatig de deur uitgaat en is er een mailadres met vragen. "Alhoewel wij op dit moment daar helemaal geen vragen over binnenkrijgen", zo laat een gemeentemedewerker weten.