Hilversum bereidt zich voor op extra asielzoekers in aanloop naar spreidingswet

Hilversum zal volgend jaar meer asielzoekers opvangen, als op 1 januari van dat jaar de spreidingswet ingaat. Het college wil hier goed op voorbereid zijn en is begonnen met het maken van een plan, want naar verwachting komen er in 2024 ruim 200 asielzoekers bij.

Het college heeft nog geen concrete voorstellen, maar zegt druk bezig te zijn met het opzetten van een conceptplan. Hierin willen burgemeester en wethouders meerdere randvoorwaarden inzetten voor de opvang.

Zo benadrukt het college dat het moet gaan om de opvang van asielzoekers en niet om statushouders. "Bij statushouders is er namelijk de noodzaak om mensen permanent in de gemeente te huisvesten, terwijl er in Hilversum al een grote druk op de woningmarkt is", zo luidt het argument.

Eerst advies

Ook wil het college zo veel mogelijk de inwoners bij het plan betrekken, juist omdat de opvang bij omwonenden tot zorgen over veiligheid en huisvesting kunnen leiden. Om de wettelijke taak die eraan komt zo goed mogelijk aan te vliegen wil het college daarom eerst advies van de commissie Zorg en Welzijn. Daarna gaat de gemeente in gesprek met inwoners over mogelijke locaties en andere afwegingen.

In december moeten de plannen concreet zijn en de raad groen licht hebben gegeven, zodat de gemeente goed beslagen ten ijs zal komen als er vanaf 2024 meer asielzoekers opgevangen moeten worden.

Aantallen

In Nederland zijn er nu zo'n 50.000 asielplaatsen. Dit zal naar verwachting stijgen naar 75.000. Volgens de gemeente zal het betekenen dat wanneer de spreidingswet ingaat er naar schatting 360 asielzoekers opgevangen moeten worden in Hilversum. In Hotel Gooiland vangt de gemeente nu al maanden 148 asielzoekers tijdelijk op.

Daarnaast heeft de gemeente ook nog steeds te maken met de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Op dit moment zijn er 1.034 gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Opvanglocaties, zoals die op het voormalige Philipscomplex, zijn daarvoor recent geopend. Daarnaast verblijven er ruim 400 Oekraïners bij gastgezinnen.