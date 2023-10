Hilversums hotel biedt zeker nog een jaar onderdak aan asielzoekers

Naast de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne moeten gemeenten ook onderdak bieden aan asielzoekers. In de Gooi en Vechtstreek zouden dat 450 mensen moeten zijn. Vooralsnog is Hilversum de enige gemeente die een groep van 150 vluchtelingen een permanente plek kan bieden. In de afgelopen twee winters heeft Huizen een duit in het zakje gedaan met een hotelboot in de haven van het Gooise dorp.

Dik twee maanden later heeft het Hilversumse college van burgemeester en wethouders besloten om op het aanbod van beide partijen in te gaan. Om dit officieel te maken zetten de gemeente en het COA hun handtekening onder een nieuwe bestuursovereenkomst.

Gooiland vangt al sinds april vorig jaar asielzoekers op. In eerste instantie was het een relatief kleine club: tussen de 50 en 74 personen. In oktober heeft het hotel aangeboden om het aantal opvangplekken te verdubbelen.

Voordat er plaats kwam voor maximaal 148 vreemdelingen heeft het college een gesprek gehad met de hoteldirecteur en heeft het COA nog een onderzoek gedaan of de aangeboden uitbreiding mogelijk was. Na een positief advies hebben de gemeente en het COA afspraken gemaakt en een overeenkomst ondertekend.

Boekingen

In een vrij vroeg stadium is besloten de noodopvang in Gooiland te verlengen. Dat heeft vooral te maken met het hotel zelf, zo blijkt uit de brief van Heller. "De reden om dit besluit nu te nemen is omdat het zekerheid biedt aan het Gooiland Hotel. Langer wachten en eventueel niet verlengen, betekent dat Gooiland Hotel zich niet voldoende kan voorbereiden om de exploitatie als hotel te hervatten bijvoorbeeld omdat het hotel pas laat weer open gesteld kan worden voor boekingen", luidt de uitleg.

In de afgelopen anderhalf zijn er alleen in het hotel wat incidenten geweest. Om dit tot een minimum beperkt te houden, zijn vier voorwaarden afgesproken. Zo is er alleen plek voor vreemdelingen van achttien jaar en ouder. De locaties is niet geschikt voor kinderen of gezinnen.

Ongeregistreerd

Gooiland vangt geen veiligelanders op, maar alleen bij een aanmeldcentrum - zoals Ter Apel - geregistreerde asielzoekers kunnen er terecht. Dat heeft twee voordelen, aldus Heller. De verantwoordelijkheid voor de opvang ligt bij het COA. Dat scheelt de nodige gemeentelijke capaciteit. Daarnaast blijkt dat ongeregistreerde asielzoekers vaker voor overlast zorgen.

Tot slot gaat Gooiland meer gezamenlijke ruimtes beschikbaar stellen voor de vreemdelingen in hotel. Uit de raadsvergadering van Huizen van afgelopen donderdag bleek dat de asielzoekers zich niet mogen ophouden in de lobby. Dat hadden politici gehoord tijdens een werkbezoek aan Hotel Gooiland.

Geen druk

De voormalige discotheek en het grote dakterras worden nu plekken waar de vluchtelingen samen kunnen komen om te ontspannen of een sigaretje te roken. "De ervaring is dat er door deze verbeteringen geen druk op de buitenruimte rondom Gooiland Hotel ontstaat", luidt de argumentatie.