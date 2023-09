Hilversum slaat verzoek om meer opvangplekken voor asielzoekers af

Hilversum zal geen extra asielzoekers opvangen. Daarmee geeft de gemeente geen gehoor aan de oproep van demissionair staatssecretaris Van der Burg van Justitie. Hij is vanwege de drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel dringend op zoek naar extra opvangplekken.

In een brief aan de demissionair staatssecretaris zegt de gemeente begaan te zijn met het opvangen van asielzoekers. In de gemeente zijn 972 plekken voor gevluchte Oekraïners. "Daarmee voldoen we ruim aan de aan Hilversum gestelde doelstelling. Daarnaast vangen we sinds april 2022 ook asielzoekers op. Inmiddels zijn dat er 148".

Voor meer opvang heeft de gemeente echter geen ruimte: "Hoe vervelend dit ook is, we kunnen op dit moment geen bijdrage leveren aan het verlagen van de hoge druk in Ter Apel. We hebben op dit moment geen plek waar extra noodopvang kan worden gerealiseerd", aldus de gemeente.

'Opvang in hotels onwenselijk'

Van der Burg vroeg specifiek om extra opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's). Dit maakt het realiseren van extra opvangplekken volgens Hilversum extra lastig.

"Deze groepen vragen om begeleiding die wij niet kunnen bieden. Ook het personeel in hotels is niet geëquipeerd om de juiste zorg te bieden. Daarmee zien wij het plaatsen van deze doelgroepen in hotels eveneens als onwenselijk", aldus de gemeente.

Spreidingswet

Bovendien zegt de gemeente zich voor te bereiden op de mogelijke komst van de spreidingswet, een wet die gemeente kan verplichten asielzoekers op te vangen.

Van der Burg doet al tijden pogingen asielzoekers eerlijker over de gemeenten te verdelen. Het is onzeker of zijn 'spreidingswet' het zal halen. De Tweede Kamer behandelde die wet gisteren, maar duidelijkheid is er nog niet.