Eigen straatnaambord voor deze 10 bijzondere Gooise vrouwen

De stemmen zijn geteld en de top tien bijzondere vrouwen die een straatnaambordje krijgen in de aanstaande nieuwbouwwijk Crailo is bekend. Deze wijk is nu nog een kale vlakte en er is nog geen straat aangelegd. Maar het is nu wel duidelijk hoe de toekomstige straten in deze buurt gaan heten. Het is een breed scala: van verzetsstrijders en kunstverzamelaars, tot een topsporter en een politica.

Tot en met 31 oktober kon er gestemd worden op 29 bijzondere Gooise vrouwen die in aanmerking kwamen voor een straatnaambordje in de toekomstige nieuwbouwwijk Crailo. Deze wijk met 590 woningen moet nog gebouwd worden en komt tussen Hilversum, Bussum en Laren te liggen. Er is uiteindelijk 1.399 keer gestemd. Deze tien vrouwen kregen de meeste stemmen en worden dus geëerd met een straatnaambordje.

1. Léonie Sazias (212 stemmen)

De in Rotterdam geboren Hilversumse kreeg veruit de meeste stemmen. In de jaren 80 kwam ze als omroepster terecht bij Veronica en rolde zo de televisie- en radiowereld in. Daarnaast was Sazias ook beeldend kunstenaar. In 2006 maakte ze de overstap naar de politiek. Ze kwam terecht in de Hilversumse gemeenteraad voor de partij Democratische Liberale Partij Hilversum. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 deed ze mee als lijsttrekker voor Hart voor Hilversum.

Zes jaar later verruilde ze de lokale politiek voor de landelijke, toen stond ze op plaats twee van 50PLUS, waardoor ze in 2017 de Tweede Kamer terecht kwam. Maar in datzelfde jaar werd er darmkanker bij Sazias geconstateerd. In 2021 verliet ze de daardoor Tweede Kamer, waar ze bij haar afscheid benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2022 overleed Sazias op 65-jarige leeftijd

2. Jo Muurling-Bruine (155 stemmen)

Jo(hanna) Muurling-Bruine was een verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. In 1938 kwam zij in Hilversum wonen. Haar allereerste verzetsdaad was in 1940, toen gooide ze een paraplu naar een groep Duitse soldaten die Hilversum binnen marcheerden.

In de Van Beuningenstraat woonde de weduwe met zeven dochters. In de oorlogsjaren nam ze onder anderen meerdere Joodse kinderen onder haar hoede en zorgde ze voor onderduikadressen. Ze overleed uiteindelijk in 1971 in Amsterdam op 76-jarige leeftijd.

3. Els Pereira-d'Oliveira (110 stemmen)

In 1938 studeerde Pereira-d'Oliveira af in geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1942 op een gynaecologisch proefschrift.

Halverwege de jaren vijftig begon ze met het schrijven van verschillende wetenschappelijke boeken over seksualiteit en andere medische onderwerpen. Ze gaf ook cursussen, lezingen en medische adviezen op de radio en in het tijdschrift 'Moeder.' Ook had ze meerdere functies bij onder andere de Phelps Stichting, die zich inzet voor mensen met spasticiteit, en de Bond van Ouders met Spastische Kinderen (BOSK). Haar literaire werk is bekroond door het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Daarnaast is ze maar liefst 37 jaar huisarts geweest in Bussum.

4. Biny Patto (99 stemmen)

Grietje Sbina Marianne (Biny) Patto was een Joodse verzetsvrouw en koerierster. Ze stencilde, haalde en bracht verzetskrant Hasjalsjèeleth (De Keten) rond vanuit stomerij De Boer in de Bussumse wijk het Spiegel.

Deze krant, met de ondertitel: Periodiek voor ondergedoken Joden in Nederland, had als doel de ondergedoken Joden een steuntje in de rug te geven. De krant werd gemaakt en verspreidt door de Joodse onderduikers. Van februari tot en met mei van het jaar 1945 verscheen de krant en werd rondgebracht door heel 't Gooi en bereikte zelfs Amersfoort.

Patto overleefde de oorlog en verhuisde naar Antwerpen. Daar werd ze directrice van een Joods bejaardentehuis. Ze overleed in 2006.

5. Cissy van Marxveldt (88 stemmen)

Cissy van Maxveldt, een pseudoniem voor Setske de Haan, was schrijfster. Ze werd bekend door de vooroorlogse meisjesboeken die ze schreef. De boeken over het personage Joop ter Heul werden haar bekendste boeken.

In 1916 kwam de geboren Friezin in Hilversum terecht, nadat ze trouwde met luitenant Leo Beek, die in Laren gelegerd werd. In 1917 kwam haar eerste boek uit. Door haar succes als schrijfster verhuisde ze vaak heen en weer, maar in 1944 kwam ze uiteindelijk in Bussum terecht. Ze overleed in 1948 op 58-jarige leeftijd.

6. Anna Singer-Brugh (81 stemmen)

De in Amerika geboren Singer-Brugh is alleen al door haar naam onlosmakelijk verbonden met 't Gooi. Zijn was kunstverzamelaar en medeoprichter van het museum Singer in Laren.

In 1901 ging ze met haar man en bevriend echtpaar op reis door Europa, waardoor ze een jaar later aankwam in het Gooise Laren. Het brinkdorp was toen erg in trek bij kunstenaars.

Na het overlijden van haar man richtte ze het Singer Memorial Foundation op, zodat mensen van de kunstcollectie van het echtpaar kunnen genieten. Hiervoor stelde ze de Larense villa De Wilde Zwanen beschikbaar, wat leidde tot het huidige museum Singer.

7. Jo van Gogh-Bonger (77 stemmen)

Johanna van Gogh-Bonger was de vrouw van kunstverzamelaar Theo van Gogh en schoonzus van schilder Vincent van Gogh. Toen beide heren overleden had zij veel schilderijen, tekeningen en brieven van hen in bezit.

Uiteindelijk vestigde ze zich in Bussum, van waaruit ze het werk van Vincent onder de aandacht bracht door het te exposeren, uit te lenen en te verkopen. Door haar werk staat ze bekend als de vrouw die Vincent van Gogh, een wereldberoemde kunstschilder maakte.

8. Adrie Lasterie (76 stemmen)

De Hilversumse Adrie Lasterie was een succesvol zwemster. Ze werd driemaal Europees kampioen, vijfmaal Nederlandse kampioen en heeft meerdere nationale en internationale records verbroken in verschillende disciplines. In 1964 deed ze mee aan de Olympische Zomerspelen van 1964 in Tokyo. Op de 4 x 100 meter wisselslag won ze met het Nederlandse team een zilveren medaille. Ze was ook aangesloten bij Zwemvereniging Naarden.

9. Annie Bartels-Striethorst (62 stemmen)

Bartels-Striethorst was een verzetsstrijder die onderduikers hielp. Gedurende de oorlog verborg zij vijf Joden in haar huis in Laren. In 1941 werd haar man gearresteerd, waarna zij zijn werk overnam. Op februari 1944 werd er een inval gedaan in haar huis, waarbij één onderduiker wist te voorkomen.

Samen met de vier anderen werd Bartels-Striethorst gedeporteerd. Ze overleed op 29 januari 1945 in concentratiekamp Ravensbrück, ze was toen 58 jaar oud. In 1987 is het Bartelspaadje in Laren vernoemd naar het echtpaar Jan en Annie Bartels.

10. Mejuffrouw Boom (55 stemmen)

Louise 'mejuffrouw' Boom was de oprichter van de eerste particuliere fröbelschool in Hilversum, genaamd de Kindertuin. Op deze zogenoemde fröbelscholen ontfermde Boom zich over kinderen en jongeren wiens ouders in Nederlands-Indië woonden, zodat ze in Nederland lager of middelbaar onderwijs konden volgen.

Zij begon deze privé-onderwijsinstelling in een woning aan de Torenlaan 1a met acht leerlingen. Dit initiatief werd gewaardeerd en zo kwamen in 't Gooi meerdere van zulke schooltjes.