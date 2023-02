Raad van State veegt bezwaren tegen 590 woningen Crailo van tafel, baan vrij voor bouwplannen

In juli van 2021 hebben de gemeenteraden van Gooise Meren, Laren en Hilversum alle drie hun bestemmingsplannen voor het voormalige defensieterrein vastgesteld. Het stuk grond moet volgens deze plannen een nieuw woon- en werkgebied worden met ruimte voor in totaal 590 woningen.

Maar daarna kwam bijna anderhalf jaar van getouwtrek. Zo werd duidelijk dat SNLG en een aantal omwonenden tegen deze plannen waren en ging in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak. De stichting maakt zich zorgen over de toekomst van de natuur in het gebied en is er vooral te weinig onderzoek gedaan naar de mogelijke aantastingen van de das in het gebied. De omwonenden vrezen op hun beurt weer voor de slechte gevolgen die de plannen zouden hebben voor hun woon- en leefklimaat.