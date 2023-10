Straatnamen van nieuwbouwwijk op Crailo vernoemd naar bekende Gooise vrouwen

De straatnamen van de nog te bouwen nieuwbouwwijk op Crailo - op de grens van Hilversum, Bussum en Laren - gaan vernoemd worden naar bekende Gooise vrouwen. Het gaat niet om Linda de Mol en andere namen van de bekende televisieserie, maar om namen van vrouwen die bijvoorbeeld een belangrijke rol hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog.

Al met al wordt er gezocht naar tien namen, want dat is hoeveel straatnamen er in eerste instantie nodig zijn voor de nieuwe woonwijk van pakweg 590 woningen.

Elke gemeente heeft de afgelopen tijd namen mogen aandragen, na overleg met erfgoedverenigingen en straatnamen commissies. Op de 'longlist' prijken onder meer de namen van kunstverzamelaar en museumstichter Anna Singer-Brugh en Cissy van Marxveldt, schrijfster van vooroorlogse meisjesboeken.

Voor alle namen hebben de gemeenten onderzoek gedaan naar nabestaanden en voor zover mogelijk ook toestemming gevraagd of de namen gebruikt mogen worden.

Tien namen

Op de lijst staan nu nog 'te veel' namen. Er zijn 29 aangeleverd, maar er is dus maar plek voor tien namen.

Om te bepalen welke namen er gebruikt gaan worden, wordt de stem van het publiek gevraagd. Belangstellenden kunnen stemmen op de namen van hun voorkeur.

De namen die het niet worden, verdwijnen overigens niet in de prullenbak. Ze belanden op een reservelijst.