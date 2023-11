Goed nieuws voor weggebruikers A7, fileleed wordt een stuk korter

Het fileleed op de A7 dat volgend jaar dreigt te ontstaan door werkzaamheden bij de brug over het Noordhollands Kanaal bij Purmerend, wordt een stuk korter dan eerst gedacht. Dat is de uitkomst van overleg tussen verschillende partijen en Rijkswaterstaat. Details worden later bekendgemaakt.

Het viaduct over het Noordhollands Kanaal moet met spoed worden gerenoveerd. Dit is een flinke klus, die vanaf maart 2024 acht maanden in beslag zou nemen. Nu wordt dat dus korter. Tijdens de werkzaamheden zou er wel verkeer kunnen blijven rijden over de brug, maar zou er per fase steeds één rijbaan afgesloten worden. Op de andere rijbaan zouden dan per rijrichting twee versmalde rijstroken zijn, waar een snelheidsbeperking zou gelden.

Flinke onrust

Ook verschillende op- en afritten bij Purmerend zouden worden afgesloten. Door de omleidingen zal het ook op omliggende wegen flink druk worden. Dit zorgde voor flinke onrust in een groot deel van de provincie, omdat veel Noord-Hollandse automobilisten en bedrijven dagelijks gebruik maken van de A7. "Dan breekt hier in West-Friesland de pleuris uit", klonk het vorige week op de carpoolplaats bij Hoorn.

De details over de werkzaamheden worden later deze week bekend gemaakt, ook al omdat er Kamervragen zijn gesteld. "We zijn nu de laatste hand aan het plan aan het leggen", zegt woordvoerder Erik Suik van Rijkswaterstaat. "Het moet nog definitief worden. Ook moet er nog een aannemer gekozen worden voor deze klus. Die speelt ook een rol in dit verhaal."