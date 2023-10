Thuiswerken, carpoolen of ga met het OV: West-Friese gemeenten vrezen fileleed A7

De zeven West-Friese gemeenten maken zich zorgen om de enorme files die dit voorjaar verwacht worden, als er gewerkt wordt aan de brug van de A7 bij Purmerend. Ze adviseren West-Friezen om vooral na te denken over hun eigen reisgedrag. Ondertussen zijn ze met Rijkswaterstaat in gesprek over de snelheid van het project en kijken ze naar aanvullende maatregelen.

Het is al een aantal weken de 'talk of the town': de werkzaamheden aan de brug bij Purmerend waar de A7 overheen gaat. Die moet versterkt worden en dat betekent dat er vanaf dit voorjaar deels op één rijbaan gereden wordt of er twee versmalde rijstroken zijn, waar een snelheidsbeperking geldt. Fors fileleed ligt in het verschiet. "Dan breekt hier in West-Friesland de pleuris uit", klonk het vorige week al op de carpoolplaats bij Hoorn.

Iets waar de West-Friese gemeenten niet op zitten te wachten. De transportsector wordt namelijk nu al getroffen omdat er sinds vorig jaar al geen zwaar vrachtverkeer meer over de brug mag. Ze hebben te maken met hogere kosten door het omrijden. "De gevolgen voor deze sector worden straks tijdelijk nog groter. Ook de autobereikbaarheid van de gemeente en regio komt een periode nog verder onder druk te staan", aldus woordvoerder Jennie Heuwekemeijer namens alle West-Friese gemeenten.

Onaantrekkelijk

Naast de enorme files voor de inwoners zelf, zijn de gemeenten ook bang dat het invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de regio. "Het recreatief verkeer, zoals toeristen, staat straks in dezelfde file. Daar maken wij ons uiteraard zorgen over."

De gemeenten zijn zich er bewust van dat dit wegonderhoud wel uitgevoerd moet worden. "Dat gaat altijd gepaard met overlast en niet alle werkzaamheden kunnen alleen in de nacht of in het weekend uitgevoerd worden." Wel dringen ze er bij Rijkswaterstaat op aan om de werkzaamheden zo snel mogelijk aan te pakken.

Advies: neem niet de A7

Inwoners van West-Friesland worden geadviseerd om waar mogelijk thuis te werken, gebruik te maken van openbaar vervoer of te carpoolen. Gebruik maken van routes door verschillende dorpen wordt afgeraden. "Deze routes zijn absoluut ongeschikt en niet berekend op de verkeerstoename. De verkeersveiligheid komt daardoor ernstig in het geding."

De gemeente Hoorn neemt ook zelf maatregelen in de stad. "Tijdens de werkzaamheden op de A7 is het wat de gemeente Hoorn betreft niet te rechtvaardigen weggebruikers óók nog te confronteren met vertragingen in Hoorn zelf. Grootschalige wegwerkzaamheden worden daarom uitgesteld." Daarnaast wordt er gekeken of er verkeerslichten kunnen worden aangepast.

Samen met de gemeente Koggenland kijkt Hoorn of er nog andere maatregelen nodig zijn zoals P+R locaties, carpoolen en meer en langere treinen.