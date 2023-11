Acht doorstarts op Schiphol tijdens Ciarán: "Beperkt aantal dankzij gunstige windrichting"

Tijdens storm Ciarán hebben in totaal acht vliegtuigen op Schiphol een doorstart gemaakt. Twee daarvan zijn uiteindelijk omgeleid naar andere vliegvelden.

Foto: Baangebruik Schiphol tijdens storm Cairán - LVNL

Dat laat de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in een schriftelijke reactie aan NH weten. "Dit betekent dat zij niet stabiel genoeg de eindnadering naar de landingsbaan konden vliegen, onder andere vanwege harde windvlagen", aldus de woordvoerder. Zes vliegtuigen zijn bij een tweede poging alsnog veilig geland, twee vliegtuigen moesten ook hun tweede landingspoging afbreken. Gisterenmiddag werd al bekend dat het om een vrachtvliegtuig van Air China en een passagierstoestel van Austria Airlines ging. Het Chinese toestel is uiteindelijk veilig in het Duitse Düsseldorf geland, de Oostenrijkse Airbus in Luik (België).

Aan de vooravond van storm Ciarán liet LVNL al weten dat vanwege de verwachte windrichting (zuid) vooral de Polderbaan en de Aalsmeerbaan zouden worden gebruikt. Die banen liggen namelijk van noord naar zuid. Die voorspelling is uitgekomen, laat de organisatie vandaag weten. "Omdat de wind pal vanuit het zuiden kwam en vliegtuigen zoveel mogelijk tegen de wind in landen, bleef het aantal onstabiele naderingen en daarmee doorstarts beperkt. Geannuleerde vluchten Overigens was het aantal starts en landingen op Schiphol tijdens de storm beperkt. Vanwege de voorspelde storm had KLM woensdagavond al honderden vluchten geschrapt. Omdat de gedupeerde reizigers al in een vroeg stadium waren geïnformeerd, bleef chaos op het vliegveld uit.

