Meerdere landingen afgebroken: vliegtuigen omgeleid naar België en Duitsland

Vanwege storm Ciarán heeft een onbekend aantal toestellen vanmiddag op Schiphol één of meerdere doorstarts gemaakt. Sommige vluchten zijn na de mislukte landingspoging(en) omgeleid naar andere Europese vliegvelden.

Een vrachtvlucht van Air China heeft na twee mislukte landingspogingen op Schiphol koers gezet richting Duitsland. Na de eerste mislukte poging maakte de Boeing 747 een doorstart en vloog over de Noordzee richting het noorden. Iets ten zuiden van Egmond aan Zee vloog het toestel richting het oosten om boven Heiloo weer koers te zetten richting de Polderbaan.

Een passagierstoestel van Austrian Airlines vanuit Wenen vloog na de eerste mislukte landingspoging noordwaarts om in de buurt van Heiloo te keren en een tweede poging te wagen. Toen ook die mislukte, werd besloten de Airbus om te leiden naar het vliegveld van de Belgische stad Luik. Daar is het toestel inmiddels geland.

Ook poging twee mislukte, zo is te zien op Flightradar24. Vervolgens werd besloten het toestel om te leiden naar Düsseldorf. Daar is het toestel rond 17.00 uur geland.

Luchtverkeersleiding Nederland kan niet zeggen hoeveel vliiegtuigen inmiddels een doorstart hebben gemaakt. Feit is dat tot vanavond honderden KLM-vluchten van en naar Schiphol geannuleerd zijn. Vanwege de sterke wind uit het zuiden is vooral de Polderbaan in gebruik voor landingen, vertrekkende vliegtuigen maken gebruik van de Aalsmeerbaan.