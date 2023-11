In de storm voor streams: YouTubers urenlang live bij landingsbaan Schiphol

Urenlang tijdens een storm vliegtuigen filmen langs de Polderbaan op Schiphol: YouTubers hebben het graag over voor hun volgers. Via meerdere livestreams kon je vandaag volgen hoe piloten storm Ciarán trotseerden.

Bijvoorbeeld via het kanaal van Mikey: Euro Aviation TV. Samen met cameraman Jakob ging hij vanochtend vier uur lang live. "Er kijken nu 12 à 1300 mensen en dat loopt steeds op", vertelt hij rond een uur of elf tegen verslaggever Celine Sulsters.

Ondanks de stromende regen geeft Mikey constant commentaar en reageert ook op vragen die zijn volgers stellen in de comments. "Ik vertel ze bijvoorbeeld welke vliegtuigen eraan komen." Maar de échte vliegtuigspotter wordt niet warm van vliegtuigen die wankelend landen.

Doorstart

"Ik heb nog geen 'go arounds' (doorstarts, red.) gezien", vertelt Mikey vanochtend. "Maar het waait wel heel hard, dus het is al spectaculair om te zien." Als KLM aankondigt vanaf het middaguur alle vluchten te schrappen, houden de mannen er dan ook mee op. "Mijn batterij is bijna leeg en heel veel vluchten zijn geannuleerd. En het is niet heel veilig meer zo."

De vliegtuigen die wel nog landen hebben het sinds 16.00 uur zwaarder. Op Flightradar24 is te zien dat meerdere toestellen een (dubbele) doorstart moeten maken.