Explosie bij woning de Loodsen in Hilversum blijkt 'mogelijk vergissing'

De explosie die dinsdag 17 oktober plaatsvond in de straat de Loodsen in Hilversum blijkt mogelijk een vergissing. Dat laat de politie weten na voorlopig onderzoek. Het explosief ging af bij een woning in Villa Industria. Hierbij raakte de voorgevel van de woning ernstig beschadigd, maar niemand raakte gewond.

De recherche onderzoekt de zaak, maar heeft nog niet kunnen achterhalen wie het explosief heeft geplaatst. Wel zou uit voorlopig onderzoek van de politie blijken dat het gaan om 'een tragische vergissing.' Tot nu toe zou niets erop wijzen dat het gezin dat in het huis woont het doelwit van de explosie was.

Getuigen hebben verklaard dat ze vlak na de explosie een auto met hoge snelheid hoorde wegrijden. De politie is op zoek naar ooggetuigen van het incident of mensen die mogelijk camerabeelden hebben.

Dinsdag 17 oktober rond 2.30 uur ging er bij een woning aan de loodsen in Villa Industria in Hilversum een explosief af. Ruiten sneuvelden, de deur knalde uit de deurpost en de voorgevel liep flinke schade op. In de woning woont een gezin met twee jonge kinderen. Niemand raakte gelukkig gewond.

Eerdere explosie

Het is niet de eerste keer dat er een explosie afging in de wijk. 9 augustus gebeurde hetzelfde bij het appartementencomplex de Gashouder. Ook hierbij raakte niemand gewond. Of er een verband is tussen de twee explosies is niet duidelijk.