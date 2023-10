Explosief gaat af bij Hilversumse woning: 'Vanuit ons raam zagen we allemaal rook'

Aan De Loodsen in Hilversum is vanmorgen rond 02.30 een explosief afgegaan bij een woning. Daarbij is de gevel van het huis flink beschadigd geraakt. In de woning woont een gezin, niemand is gewond geraakt. Volgens de politie is het 'zeer waarschijnlijk' dat een explosief bij de woning is neergelegd.

Het explosief is in de vroege morgen afgegaan bij de woning aan de Loodsen in de buurt Villa Industria. De deur van het huis is flink beschadigd geraakt en meerdere ruiten zijn gesneuveld. De straat werd tijdelijk afgezet. De politie laat weten dat enkele getuigen rond die tijd een auto hebben horen wegrijden en dat het 'zeer waarschijnlijk' is dat een explosief bij de woning is neergelegd.

"En of wij de knal gehoord hebben", laat een buurtbewoner weten. "We zijn ontzettend geschrokken. Ons brandalarm ging gelijk af en vanuit ons raam zagen we allemaal rook in de straat."

Tekst gaat door onder de foto's.