Treinverkeer tijdelijk stilgelegd na explosie station Bussum-Zuid

Bij de kiosk op station Bussum-Zuid is vannacht een explosief afgegaan. De NS heeft het treinverkeer tijdelijk stilgelegd om hulpdiensten hun werk te laten doen.

De explosie vond plaats rond 3.45 uur. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. De kiosk op station is flink beschadigd geraakt, is op foto's te zien. Getuigen wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.

Tussen Bussum-Zuid en Hilversum reden er door inzet van de hulpdiensten tijdelijk minder treinen, dit duurde tot ongeveer 6:00 uur. Inmiddels rijden de treinen weer zoals gewoonlijk.