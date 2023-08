Explosie bij Hilversums appartementencomplex de Gashouder, politie doet onderzoek

In Hilversum bij appartementencomplex de Gashouder heeft woensdagochtend vroeg een explosie plaatsgevonden. Niemand is gewond geraakt, meldt de politie.

Rond 05.30 kreeg de politie de eerste melding binnen. De explosie vond plaats bij appartementencomplex de Gashouder. Of er een verband is met de twee explosies in Amsterdam dezelde nacht kan de politie op dit moment nog niet zeggen. Op dit moment wordt er sporenonderzoek gedaan.

Later meer.