Buurt houdt adem in na twee explosies Heemskerk: "Het is wachten op de volgende"

Voor de tweede keer binnen een jaar was het raak met een explosief in een portiek van de Raadhuisstraat. In januari knalden de ruiten uit de sponningen, zondag bleef het bij een schroeiplek en een barst in de ruit. De buurt houdt een nare nasmaak over aan een paar incidenten op rij: "Het lijkt wel of er overal explosieven worden gelegd", zegt een buurvrouw die haar hond uitlaat.

Een buurvrouw in Heemskerk noemt haar buurt in Heemskerk over het algemeen rustig. Daarom is het extra opvallend dat er twee explosies in één jaar in dezelfde flat hebben plaatsgevonden. "Dan ga je toch denken dat ze het op iemand gemunt hebben", vervolgt de buurvrouw die haar auto voor de flat parkeert.

Ontstekingslont over de stoep

Begin dit jaar was de explosie zo hard, dat de brokstukken tientallen meters verderop gevonden werden. Eén stuk schroeide dwars door een autodeur de achterbank in. Het leek tamelijk professioneel aangepakt: na de ontploffing was er nog een ontstekingslont zichtbaar, die van de stoep naar het gebouw liep. Dit keer zou er zwaar vuurwerk door één van de brievenbussen zijn gegooid.

Bezorgdheid over criminaliteit in Heemskerk

"Of zullen het gewoon rotjochies zijn die expres vuurwerk door de brievenbus gooien, omdat ze weten dat de portiek onlangs nog is opgeknapt?", vraagt een andere buurvrouw zich af terwijl ze de hond uitlaat.

Beide buurvrouwen merken op dat het de laatste tijd onrustig is in de buurt. Afgelopen donderdag brandde er niet veel verder op de Bilderdijkstraat een auto uit. En de nacht voor de portiek in de Raadhuisstraat voor de tweede keer getroffen werd, werd er ook al een Audi voor de deur gestolen. Dat bevestigt de politie.

Een andere buurvrouw zegt: "Ik dacht dat dit een rustige buurt was, maar dat blijkt mee te vallen."