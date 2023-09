Verdachte van 'wraakactie' explosie Heemskerk verlinkt anderen niet

De explosie bij de portiekflat aan de Raadhuisstraat in Heemskerk begin dit jaar was een wraakactie. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtszaal, waar een 21-jarige Amsterdammer voorkwam. Hij zou alleen maar chauffeur geweest zijn bij de ontploffing. Wie de bom echt neergelegd zou hebben, wil hij niet zeggen. Ilse* uit Heemskerk zat vandaag op de publieke tribune, want haar auto stond in januari in de vuurlinie. "Ik zit hier met m'n oren te klapperen", zegt ze na afloop.

Één iemand moet een paar uur zijn of haar huis uit, totdat de politie de boel weer veilig verklaart. Gelukkig raakt niemand gewond, maar dat had best anders kunnen zijn, zegt een buurman. "Wat als ik hier met mijn hond gelopen had?", vraagt hij zich de volgende dag hoofdschuddend af.

Er is aardig wat schade: de ramen van de entree hal op de begane grond van de flat knallen uit de sponningen. Niet zo gek, want de daders hebben geen half werk geleverd: ze hebben een explosief opgehangen aan de brievenbussen op de begane grond van het pand. Die bom hebben ze aangestoken via een lont van een paar meter lang.

Op 3 januari dit jaar klonk er een kwartier voor middernacht een keiharde knal . 'Dit is geen vuurwerk', weten buurtbewoners in de flat en in de straat meteen.

Vandaag is ze naar de rechtbank gekomen, want ze wil weten waarom dit nou gebeurd is. "We waren toen toch wel geschrokken, het was echt een flinke klap. En er wonen ook wel wat oudere mensen daar, van een jaar of 80. Die waren erg onder de indruk."

In de rechtszaal richt de rechter zich ook nog even tot Ilse persoonlijk. "Vandaag is dus nog geen inhoudelijke zitting, we hebben het nog over de voortgang van het onderzoek", legt hij uit. "Er is me toch al een hoop duidelijk geworden", antwoordt Ilse.

Geen verkennend ritje

Uit de verhalen van de officier en de advocaat van de verdachte kan namelijk worden opgemaakt dat de 21-jarige verdachte chauffeur zou zijn geweest. Tegen de tijd dat hij door had dat het niet ging om een verkennend ritje, maar om het plaatsen van een bom, was het te laat, zegt zijn advocaat.

Voor wie de wraakactie bedoeld zou zijn, wordt vandaag ook niet duidelijk.

Anderen zouden de bom toen aan de brievenbussen van de portiekflat gehangen hebben. Op de lont, die na de ontploffing nog over straat lag, zijn nog twee DNA-sporen gevonden, maar van wie wil de verdachte niet zeggen. Tijdens de inhoudelijk zaak wil hij zijn hele verhaal wel uit de doeken doen, weet zijn advocaat.