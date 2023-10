Explosie zorgt voor schade in toegangshal portiekflat Heemskerk

Bij de centrale toegangshal van een portiekflat aan de Raadhuisstraat in Heemskerk is vannacht rond 4.30 uur een explosie geweest. De politie vermoedt dat het om vuurwerk gaat.

Bij de knal is niemand gewond geraakt, wel raakte de centrale hal van de flat flink beschadigd. Een paar brievenbussen, een ruit en plafondplaten zijn vernield.

De politie doet onderzoek naar de explosie en vraagt getuigen om beelden van de explosie en wie het gedaan heeft. Het is niet duidelijk of het om één of meerdere verdachten gaat.

Eerdere explosie

Begin van dit jaar was er ook een explosie bij dezelfde portiekflat aan de Raadhuisstraat. Daarvoor werd in juni een 21-jarige Amsterdammer aangehouden.

Na die explosie, op 4 januari, was er ook veel schade aan de centrale hal. Ook raakte er twee auto's beschadigd.