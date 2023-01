Rondvliegend stuk brandt door auto na explosie Heemskerk: 'Wat als ik hier gelopen had?'

Een enorme explosie was het: zelfs zo'n vijftig meter verderop vond een buurman een stukje voorgevel van het pand aan de Heemskerkse Raadhuisstraat. Een ander stukje is dwars door de achterdeur van de auto van buurtbewoner Jerry van Doorn gegaan, en zit nu vast in de naar beneden geklapte bank. "Ik laat hier m'n hond uit, wat als ik hier gewoon gelopen had?", vraagt hij zich af.

"Het was geen vuurwerk, dat hoorde je meteen." Dat zeggen zo'n beetje alle verschillende omwonenden over de klap die zij gisteren rond 23.45 uur hoorden. Ze schrokken wakker van de knal en auto-alarmen.

Dat het niet zomaar een knal was bleek al snel, toen het Team Explosieven Verkenning van de politie kwam. De brandweer had rond middernacht de straat al afgezet, weet een buurman.

"Niemand mocht er meer in, eerst moesten ze de boel controleren op explosieven, zeiden ze." Later in de nacht mochten de bewoners van de portiekwoning van drie verdiepingen hoog weer naar binnen, toen de portiek weer veilig was verklaard.

Flink in de prijzen

Terwijl er vanochtend houten schotten op de plaats van de ramen worden vast geboord en de laatste resten rommel en glas aan de kant worden geveegd, wordt er op straat gediscussieerd door buren en hondenuitlaters. Waarom hier?

Saillant detail: precies op deze postcode viel met oud en nieuw flink in de prijzen, met een hoofdprijs van bijna 60 miljoen in een andere straat in de wijk. Maar om geld zal het niet gegaan zijn, denken de buren.

"Dit lijkt meer een waarschuwing, van: ik weet waar je woont", zegt buurman Jan Bredewold. "Maar aan wie? Er wonen voornamelijk oudere mensen hier."

Meterslange lont

Toch, dat het om een geplande actie gaat, lijkt zeker: het explosief werd aangestoken met een meterslange lont. "En er liep hier gisteravond een wit stuk elektriciteitsdraad", wijst Van Doorn van de voorgevel naar achter zijn auto, die voor de deur geparkeerd stond.

"Ik zet 'm nóóit hier", zegt hij hoofdschuddend en glimlachend. Hij woont een stukje verderop "Hier hou je toch geen rekening mee?" Er zit een gat in de deur, een deuk en de tankdop is door de klap van de auto gevlogen. "Maar die heb ik gevonden en ligt in de auto. Ach, verzekeringswerk", zegt hij schouderophalend.

De politie zoekt nu een 'man, licht getint en met een klein postuur'. Gisteravond droeg hij ook een pet en een sjaal. Van Doorn heeft hem niet gezien, maar wijst naar parkeerplaats schuin tegenover de huizen. "Hij zou daar weer in een auto zijn gestapt en weggegaan."