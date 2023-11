Massaal protest tegen opvang Oekraïners in Purmerend tijdens inspraakavond

Van tevoren was al duidelijk wat de sfeer zou zijn tijdens de inspraakavond over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Purmerend. De petitie 'Open géén opvanglocatie in Purmerend' is in acht dagen tijd al bijna 9.000 keer ondertekend. Vele honderden ondertekenaars kwamen gisteren naar het stadhuis om de insprekers aan te horen en vooral hun steun te betuigen. In alle toonaarden was er maar één boodschap: geen opvang.