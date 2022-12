Vluchtelingen in noodopvang Purmerend mogen komende maanden blijven

De crisisnoodopvang voor vluchtelingen aan de Baanstee-Noord in Purmerend blijft de komende maanden open. De gemeenten Purmerend en Edam-Volendam hebben dit besloten. In de tent op het industrieterrein aan de rand van Purmerend worden maximaal 450 asielzoekers opgevangen.

Begin oktober is de crisisnoodopvang in Baanstee-Noord aan de Visserijweg opgezet en dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. Zo zouden er mogelijke wantoestanden zijn bij de opvang en is zelf een onderzoek ingesteld door de gemeenten en de veiligheidsregio. Dat onderzoek loopt nog.

In de opvang zitten nu zo’n 330 personen, waaronder gezinnen. De komende weken zal nog een aantal groepen asielzoekers door het COA worden toegewezen aan de Baanstee-Noord. “Het is geen optie om deze mensen, veelal met kinderen, weg te sturen, wetende dat er nu geen andere opvangplek beschikbaar is. Bovendien dragen we met deze verlenging bij aan de oplossingen die het Rijk voor de langere termijn moet vinden”, aldus burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Purmerend.

Tot juli

De komende maanden worden de vorderingen van het COA-plan voor de overname van asielzoekers besproken in de Veiligheidsregio. Het is nog niet duidelijk hoe de overname eruit ziet. Wel is duidelijk dat het vanaf 1 juli niet meer toegestaan is om mensen op te vangen in de tent op de Baanstee-Noord. De uitspraak van de Rechtbank Den Haag op 6 oktober bepaalt dat een crisisnoodopvang dan moet voldoen aan bepaalde eisen. De tent voldoet daar niet aan.