Onderzoek naar mogelijke 'wantoestanden' bij crisisnoodopvang Purmerend

De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaat onderzoek doen naar mogelijke 'wantoestanden' bij de crisisnoodopvang voor vluchtelingen aan de Baanstee-Noord in Purmerend. Wat er precies aan de hand is is niet duidelijk, maar de veiligheidsregio verwacht dat het nieuws mogelijk grote impact kan hebben op de omgeving.

De mogelijke situatie kwam aan het licht door vragen van een journalist, die volgens de gemeente een situatie schetste waar de veiligheidsregio en gemeente op dat moment nog niet van op de hoogte waren. Wat die situatie precies is wordt niet genoemd, wel dat er wordt gekeken of het gaat om reguliere opstartproblemen of 'dat er meer achter zit'.

Verder meldt de veiligheidsregio dat andere problemen, die zij 'opstartproblemen' noemen, inmiddels wel zijn opgelost. Het gaat dan onder andere om het regelen van een veilige speelruimte voor kinderen.

450 vluchtelingen

In totaal moeten er in de noodopvang aan de Baanstee-Noord zo'n 450 vluchtelingen opgevangen worden. De eerste groep kwam aan het begin van deze maand aan, later is daar een tweede groep aan toegevoegd. Toen de eerste groep aankwam was er nog sprake van flinke lekkage in de tenten.