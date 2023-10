Bewoners Purmer-Zuid vrezen voor opvang honderden Oekraïners in weiland

Een weiland langs de Verzetslaan in Purmer-Zuid is geselecteerd als de beoogde locatie voor de huisvesting van honderden vluchtelingen uit Oekraïne. Vanavond bespreekt de gemeenteraad in een besloten vergadering de voortgang van de opvanglocatie en dat baart omwonenden zorgen. "Waarom is het een geheim en worden wij niet betrokken?" vraagt omwonende Marco van Gelder zich af.

De redactie van Regio Purmerend heeft een tekening van de locatie van ongeveer 6,5 hectare kunnen inzien. Dus het is geen geheim meer dat deze locatie wordt aangewezen om meer dan 500 Oekraïense vluchtelingen te herbergen.

"Dat wij als omwonenden nu in de media moeten lezen dat hier honderden vluchtelingen worden opgevangen vinden we niet fijn", zegt Marco tegen NH. "Ik heb niets tegen vluchtelingen, maar wil graag op de hoogte gehouden worden. Hoe gaan ze dat doen met de veiligheid? Er wordt gesproken over honderden vluchtelingen. Straks wordt het hier een tweede Ter Apel."

Enkele honderden woningen

Purmerend wil volgens Regio Purmerend ‘enkele honderden’ tijdelijke woningen realiseren op de locatie. Het idee voor opvangplekken in tijdelijke woningen was dat er nadrukkelijk een combinatie komt met woonruimte voor Purmerenders, maar dit lijkt mogelijk toch niet door te gaan.

In een uitgelekte memo afgelopen week wordt dit afgeraden. “Het is geen landelijke praktijk om doelgroepen samen op te vangen binnen één opvanglocatie. Wij kiezen voor volgordelijkheid: na elkaar huisvesten. En met deze ontwikkeling kansen vrijspelen in de overige panden die nu worden ingezet voor de opvang van Oekraïners”, schrijft wethouder Rotgans.

Gemeenteraad

De gemeenteraad was al langer op de hoogte, maar doordat het een zogenaamd geheim stuk is, kon dit niet door de gemeente naar buiten worden gebracht. Vanavond bespreekt de gemeenteraad in een besloten vergadering de voortgang van de opvanglocatie en of de geheimhouding van dit stuk af kan gaan.

Indien de geheimhouding van het stuk af gaat, dan zal er ook meer duidelijkheid zijn over de exacte aantallen tijdelijke woningen en aantallen te herbergen Oekraïense vluchtelingen.