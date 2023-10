Vijf activisten uit Zuid-Afrika komen kijken bij Tata Steel en zien veel overeenkomsten

Bijzonder bezoek in Wijk aan Zee vandaag: vijf Zuid-Afrikaanse mensenrechtenverdedigers kwamen een kijkje nemen in het dorp en langs het terrein van Tata Steel. De vijf bezoekers komen in hun land op voor omwonenden van machtige raffinaderijen. Die delven grondstoffen, maar vervuilen het water, de lucht en de grond enorm en lappen regels aan hun laars. Het gaat daar anders dan hier, maar toch zien de partijen ook overeenkomsten tussen Wijk aan Zee en Zuid-Afrika (zie video).