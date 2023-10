Niet geschoten op Platbodem Velserbroek, maar wat dan wel? Politie zoekt getuigen

Gisteravond ontving de politie een melding over een incident waarbij een woning op de Platbodem in Velserbroek zou zijn beschoten. Hoewel het raam van de woning beschadigd is, raakte niemand gewond. Recentelijk heeft de politie aangegeven dat er geen sprake is van een beschieting. De exacte aard van het incident blijft momenteel onduidelijk.

Foto: Het vernielde raam op de Platbodem - Inter Visual Studio

Van wat er zich gisteravond heeft afgespeeld, merk je nog weinig. De straat is rustig, nergens is meer afzetlint te zien en bewoners lopen onbevreesd een ommetje. "Er zijn vooral veel journalisten", zegt een mevrouw. "Het wordt veel groter gemaakt, waarschijnlijk is het gewoon een steen door het raam." Ze zou nog best weleens gelijk kunnen hebben, want volgens het politieonderzoek blijkt het inderdaad geen schietincident te zijn geweest. Wat er dan wél is gebeurd, wordt onderzocht.

Camera's Damian woont een paar huizen verderop en was niet thuis toen het gebeurde. Toch heeft hij van alles zien gebeuren via zijn Ring Video Doorbell. "Ik hoorde drie harde knallen en op mijn camera zag ik twee gasten snel wegrennen. Daarna hoorde ik geschreeuw van de huiseigenaar. Vervolgens kwamen mensen de straat op en even later arriveerden veel politieauto's en motoren en werd de straat afgesloten. Tot middernacht was alles afgesloten en deden ze onderzoek." Ook zag hij iets opvallends via de camera. "Er reed een vreemd busje door de straat dat over een drempel reed, rechtdoor reed, keerde en stopte. Dat voertuig heeft er mogelijk ook iets mee te maken."

Geen angst Damian voelt zich in ieder geval niet angstig en denkt dat de andere buurtbewoners dat ook niet zijn. "Natuurlijk zijn mensen wel geschrokken in de straat, maar ik ga vandaag ook gewoon naar buiten." Ook Debbie, die verderop woont, ervaart geen angst meer. "Het leek meer iets van gisteravond en het lijkt me erg gericht te zijn geweest, anders zou er ook wel iets bij andere buren zijn gebeurd, en dat is niet het geval. Het gevaar lijkt wel weg te zijn."

Onderzoek Waarom het huis doelwit is geweest, blijft onbekend. Het incident staat nog steeds onder onderzoek. De politie is op zoek naar getuigen en bezig met het analyseren van de camerabeelden