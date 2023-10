Schaakliefhebbers opgelet: inschrijvingen Tata Steel Chess zijn geopend

Amateur schakers kunnen zich inschrijven voor het Tata Steel schaaktoernooi 2024. Het wereldberoemde toernooi vindt zoals ieder jaar in januari plaats in Wijk aan Zee. Naast de absolute wereldtop is het ook mogelijk om als liefhebber deel te nemen. En het loopt storm: een kwartier na de opening van de inschrijving gisteren, hadden zich al 500 fanatiekelingen aangemeld.

In werkelijkheid begint het toernooi voor de organisatie natuurlijk veel eerder. Van den Berg vertelt dat hij in de maand na afloop van het toernooi alweer de eerste topschakers voor het volgend jaar vastlegt.

"Het is altijd een heugelijke dag als de aanmelding voor amateurs wordt opengesteld", zegt toernooidirecteur Jeroen van den Berg. "Voor de buitenwacht is het toernooi dan eigenlijk een klein beetje begonnen".

Schaken is 'big business' en wereldtoppers zijn sterren met bomvolle agenda's waarvoor diep in de buidel getast moet worden om ze naar een toernooi te lokken. Jeroen van den Berg laat weten dat dat soms om serieus geld gaat, bedragen wil hij niet noemen. "Google maar eens op de woorden 'chess and money', dan vind je wel het een en ander", aldus Van den Berg.

Amateur toernooien

Als amateur kun je op drie manieren meedoen aan het toernooi. De meest populaire categorie is de weekendvierkamp. Een toernooi in vier rondes die in een lang weekend worden afgewerkt.

"De belangstelling voor deze categorie neemt de laatste jaren sterk toe", zegt van den Berg. "Ik verwacht dat de ruim vierhonderd plekken aanstaande woensdag al zijn volgeboekt". De doordeweekse vierkamp trekt minder volk, waarschijnlijk omdat je daar vrije dagen voor moet opnemen. Inschrijven voor dit toernooi is meestal nog mogelijk tot vlak voor de start.

Vakantie opnemen moet ook als je wilt meedoen het meest serieuze toernooi: de tienkamp. Die wordt gespeeld van 19 tot 28 januari. Jeroen van den Berg: "Dat zijn de fanatiekste amateurs, die komen tien dagen naar Wijk aan Zee om er een echt schaakfeest van te maken".

Wereldtop

Het is ieder jaar weer spannend welke beroemde schakers zullen aantreden in Wijk aan Zee. De toernooidirecteur wil er voor het komende toernooi nog niets over loslaten. Als ik vraag of Giri, Karlsen of Niemann van de partij zullen zijn, zegt Van den Berg grinnikend: "Ik ken ze allemaal, vaak ook persoonlijk, maar verder reageer ik niet op suggesties".

Als we met hem bellen is hij waarnemer op het internationale Grand Swiss schaaktoernooi op het Isle of Man en daar druk bezig de laatste toppers te selecteren en naar Wijk aan Zee te lokken. "Hier kan ik zien wie er in vorm is, die probeer ik dan alsnog voor het Tata Steel toernooi vast te leggen", zegt Van den Berg.

Meer vrouwen

Van den Berg wil nog niet vertellen welke grootmeesters we in januari in de Moriaan aan het werk kunnen zien. Hij wil wel kwijt dat er een recordaantal vrouwen aan het hoofdtoernooi zullen deelnemen. In het schaken is het zo dat vrouwen gewoon aan mannen toernooien mee mogen doen.

Mannen mogen daarentegen niet meedoen aan de speciale vrouwen toernooien meedoen, dat is een regel. Van den Berg streeft naar een zo evenwichtig mogelijke mix van mannen en vrouwen. "Dat lukt steeds beter" zegt hij "er zijn steeds meer vrouwen die het goed doen op internationale toernooien".

Of er bij de amateurs ook meer vrouwen achter het bord zullen plaatsnemen weten we pas vlak voor de start van het toernooi op 12 januari volgend jaar in Wijk aan Zee.