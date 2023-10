Heemskerk zoekt nieuwe dorpsfotograaf: 'Een spannende job'

Wie wordt de nieuwe officiële dorpsfotograaf 2024 van Heemskerk. Isoo, het centrum voor fotografie in de IJmond, roept kandidaten op foto's in te sturen en mee te dingen naar de prestigieuze post. Wij spraken alvast met Jacco Tuijn, de dorpsfotograaf van dit jaar. In onderstaande video legt hij uit dat het een leuke, maar ook spannende job is.

Wie volgt Jacco Tuijn op als dorpsfotograaf van Heemskerk - NH Nieuws

"Het is jammer dat het voorbij is, maar ook wel fijn. Het gaf mij ook wel stress om iedere twee maanden een originele foto binnen het afgesproken thema af te leveren", vertelt Jacco als we hem ontmoeten op het station Heemskerk, de locatie waar hij ook een van zijn 'dorpsfoto's' maakte. Volgens Tuin zelf maakte hij als dorpsfotograaf zijn meest geslaagde foto op het strand. Vanaf de vlonder van strandpaviljoen De Vrijheit. "Dat vind ik gewoon een hele mooie foto", zegt Tuijn nuchter.

Foto: Vlonder op het strand, een foto van dorpsfotograaf Jacco Tuijn - Jacco Tuijn

Leerzaam

Hij vertelt dat zijn aanstelling als dorpsfotograaf ervoor zorgde dat hij anders is gaan kijken. "Vooral het werken binnen de beperking van een thema is moeilijk maar leerzaam zegt Tuijn. In 2023 was het thema: "verrassend Heemskerk". Een behoorlijk breed thema en dat zien we dan ook terug in de serie van zes foto's die dorpsfotograaf Tuin in 2023 bij elkaar geschoten heeft, ze variëren van een kleurig, zonovergoten strandgezicht tot het mysterieus exterieur van een cafetaria in de avond, een zwart-witfoto.

Foto: Cafetaria in de Broekpolder, een van de foto's die Jacco Tuijn als Dorpsfotograaf maakte - NH Nieuws

"De foto van de snackbar vond ik het meest verrassend, vervreemdend en toch gewoon in de Broekpolder" Jan Aardenburg, jury voorzitter

De verkiezing van de dorpsfotograaf wordt voor de vierde keer georganiseerd door Jan Aardenburg namens het Isoo-het centrum voor fotografie in de IJmond. Hij is tevreden over de kwaliteit van de foto's van dit jaar. "De foto van de snackbar vond ik het meest verrassend, vervreemdend en toch gewoon in de Broekpolder", aldus Aardenburg.

Hoe kun je de nieuwe dorpsfotograaf van Heemskerk worden ? De enige voorwaarde om mee te doen met de verkiezing is dat je 16 jaar of ouder bent en aanwezig kunt zijn op de verkiezingsavond op 21 november in Café Lokaal in Heemskerk. Kandidaten moeten voor 17 november minimaal drie, maximaal vijf foto's sturen naar [email protected]. Minstens twee van de ingestuurde foto's moeten als onderwerp Heemskerk of haar inwoners hebben en er moet één zwart-witfoto bij zitten.

Het thema voor 2024 is nog niet vastgesteld. Dat wordt gedaan in samenspraak met de nieuwe dorpsfotograaf. "Het is belangrijk dat het thema past bij de persoon", zegt organisator Jan Aardenburg. Al geeft hij wel toe dat hij persoonlijk hoopt op een thema waar een element van straatfotografie in zit. "Dat is mijn persoonlijke smaak hoor, maak maar eens een goede foto van die gewone Heemskerker op straat, dat kan heel mooi zijn".

Vergoeding Het is de bedoeling dat de dorpsfotograaf in een jaar zes foto's aanlevert die passen binnen het afgesproken thema. Daar staat een vergoeding van driehonderd euro tegenover. Daarnaast worden de foto's gepubliceerd in kranten en op social media. Verder wordt er een tentoonstelling van de foto's georganiseerd. Laatste keer Jan Aardenburg organiseert de verkiezing van de dorpsfotograaf in Heemskerk dit jaar voor de laatste keer. Na vier jaar vindt hij het mooi geweest. Hij vertelt gepassioneerd over het belang de aandacht voor beeld. Hij beschrijft dat het mooiste moment altijd is als er nieuw beeld binnenkom: "ik ben nog steeds vaak verrast. Je ziet gewoon in een oogopslag: dit is goed. Soms is het je smaak niet, maar zie je toch dat iets kwaliteit heeft, Dat blijft fascinerend", aldus Aardenburg. "Ik ben negenenzestig, het wordt tijd dat een jonger iemand het overneemt, gelukkig heeft zich inmiddels al een opvolger gemeld", zegt Aardenburg. Op 21 november wordt bekend wie zich in 2024 dorpsfotograaf van Heemskerk mag noemen.