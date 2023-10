Ontroostbare boer Harry mist doodzieke voorspelkoe Sijtje nu al: "Ze is m'n trots"

Boer Harry Heeman uit Middenbeemster neemt afscheid van zijn Sijtje. Zijn meestervoorspelkoe is doodziek en moet worden ingeslapen. Sijtje voorspelde met grote regelmaat de uitslagen van sportwedstrijden of verkiezingen en werd daarmee wereldberoemd. "Het doet me wat dat ze straks niet meer in de stal rondloopt", vertelt Harry tegen NH.