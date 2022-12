Schattig: vijftiende kalfje voor wereldberoemde koe Sijtje

Ze is de beroemdste koe van Nederland: Sijtje. En vanmiddag op 'Vierde Kerstdag' is het vijftiende kalf van koe Sijtje geboren. Zelf is ze 15 jaar en dat is heel oud voor een koe. "De gemiddelde koe wordt in Nederland 7 jaar, vijftien kalveren is dus heel veel", vertelt boer Harry Heeman uit de Beemster.