WKoe Sijtje uit Middenbeemster weet al wie de nieuwe bondscoach wordt

MIDDENBEEMSTER - Als er iemand furore heeft gemaakt als waarzegger, is het WKoe Sijtje wel. Als de koe van boer Harry Heeman uit Middenbeemster aan de toto zou hebben meegedaan, was ze loeiend rijk geworden. Maar zou ze ook weten wie de opvolger van Koeman wordt?

Als Sijtje het voor het kiezen had, was ze ongetwijfeld voor Frank de Boer gegaan, al was het alleen maar om z'n achternaam. De andere kandidaten zijn Louis van Gaal, die het Nederlands elftal al twee keer eerder onder z'n hoede had, en Arsène Wenger, die met Arsenal hoge ogen gooide.