Wereldberoemde WK-koe Sijtje gaat dood door blauwtong

Op de boerderij van Harry wonen 60 melkkoeien, 30 kalfjes en schapen. "Ik denk dat 40 procent van mijn koeien blauwtong heeft", vertelt hij aan verslaggever Sjoerd Hilarius op NH Radio. De dieren zijn snotterig en hebben wondjes op hun neus. "De symptomen zijn ook moeilijk verlopen, het gaat op een gegeven moment op de gewrichten zitten." Ook de schapen zijn zwaar getroffen, al 19 van de 70 schapen zijn overleden.

De boer ziet dat de koeien stijf zijn en veel liggen, ook geven ze een stuk minder melk. En dat geldt ook voor de wereldberoemde koe Sijtje. Ze werd bekend met het voorspellingen, in eerste instantie over voetbalwedstrijden en later ook over verkiezingen. "Sijtje is 16,5 jaar, ik ken haar natuurlijk door en door", zegt Harry. "Eigenlijk is Sijtje familie van me geworden."

Voorspellingen

"Ik wist dat ik een slimme koe had", legt de boer uit. Toen begon hij haar voorspellingen te vragen voor voetbalwedstrijden. Bij het WK van 2014 deed ze dat voor het eerst. Sijtje werd wereldberoemd en kwam op CNN, BBC en de voorpagina van een Mexicaanse krant. Ze had voorspeld dat Nederland zou winnen van Mexico en dat gebeurde ook.

Dat koe Sijtje er ook weleens naast kan zitten, werd bijvoorbeeld in 2016 duidelijk. Ze voorspelde toen dat Hillary Clinton de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou winnen.

