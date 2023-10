Weer woningbouwproject op de tocht door vliegtuiglawaai, nu in De Kwakel

Na de Amstelveense studentenwijk Kronenburg staat nu ook een woningbouwproject in De Kwakel op de tocht, omdat de beoogde locatie onder een aanvliegroute van Schiphol ligt. Demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) maakte gisteren bezwaar bij de Raad van State. Volgens hem had de gemeente Uithoorn om toestemming moeten vragen voor zij het plan goedkeurde.

Precies op dat punt ging het ook fout bij het plan voor 2.500 studentenwoningen in Amstelveen. Volgens het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) mag in bepaalde gebieden geen grootschalige nieuwbouw komen, omdat vliegtuigen er zó laag overvliegen dat het te ongezond of gevaarlijk zou zijn. Uitzonderingen zijn mogelijk als Harbers hier toestemming voor geeft. Om die toestemming had de gemeente Amstelveen destijds niet gevraagd.

Stedelijk gebied

Ook Uithoorn had volgens de minister het plan voor de bouw van 18 woningen op de plaats van een boerderij, zomerhuis en schuur aan de Drechtdijk 125 eerst aan hem moeten voorleggen, maar de gemeente is het daar niet mee eens. Kleinschalige woningbouw (minder dan 25 woningen) in bestaand stedelijk gebied mag volgens het LIB namelijk wel zonder toestemming van de minister.

Harbers vindt echter niet dat je de Drechtdijk met daaraan een lint van woningen omgeven door polderlandschap en een natuurgebied stedelijk gebied kunt noemen, blijkt uit de uitleg die een woordvoerder gisteren gaf. "Daarnaast is het bestemmingsplan nu agrarisch en veehouderij, dus niet wonen."

Omwonenden tegen

Naast het ministerie mochten ook omwonenden die zich hebben verenigd in bewonersgroep Vereniging Groen en Leefbaar De Kwakel hun zegje doen. Zij zijn niet tegen woningen op deze plek, maar vinden het beoogde woningblok niet in de omgeving passen.

"De woningen worden hoger en breder dan de huidige stal, waardoor het aanzicht verandert", legt overbuurman Wim Bartels tijdens de zitting uit. De omwonenden vinden het project te massaal en zijn bang dat het landelijke gebied waar ze zo van genieten verstedelijkt. Ook maken zij zich zorgen over de groeiende verkeersdruk op de dijk. Daarom stellen de bewoners voor om minder huizen op het perceel te bouwen.