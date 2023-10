Jaar na ophef en ontslag: Trees Lammers plots tóch weer klimaatburgemeester van Hilversum

Een jaar geleden werd ze al na twee dagen ontslagen als klimaatburgemeester van Hilversum, nadat ze werd opgepakt omdat ze naakt op het spoor protesteerde. Dat debacle lijkt verleden tijd: Trees Lammers is heel verrassend wéér benoemd tot klimaatburgemeester. "Ik vind het één grote grap, eigenlijk", laat ze aan NH weten. "Dat ze mij vorig jaar nog zo weggezet hebben en dat ik nu - waarschijnlijk door stommiteit - weer door de ballotage ben."

Foto: Trees blokkeert de kolentrein in het Westelijk Havengebied - Kappen met Kolen

Als er iemand voor het klimaat strijdt, is Trees het wel. Dat is dan ook de reden dat ze vorig jaar tot klimaatburgemeester van Hilversum werd benoemd. Voorwaarden van het klimaatburgemeesterschap is wel dat je de wet niet mag overtreden. Dat ging afgelopen jaar alleen op z'n zachtst gezegd niet helemaal goed. Op dag één van haar ambt werd ze namelijk gearresteerd omdat ze topless op een treinrails in Amsterdam ging zitten om een kolentrein tegen te houden. Nog geen 24 uur later werd ze weer in de boeien geslagen toen ze demonstreerde in de ontvangsthal van het ING-hoofdkantoor. Ontslagen, maar contact bleef De twee aanhoudingen van Trees waren voor de Nationale Klimaatweek - een campagne van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - de druppel: Trees werd uit haar ambt gezet.

Maar dat was het dan ook. Trees bleef verrassend genoeg algemene mails ontvangen, waarin stond dat ze 'goed bezig was'. Trees vindt het allemaal één grote grap: "Ze hadden geen idee wat ik deed, haha." Een paar maanden geleden ontving ze weer zo'n algemene mail, waarin gevraagd werd of ze haar klimaatburgemeesterschap wilde verlengen. "Ik was een beetje te laat met reageren, maar ik dacht: ik zeg gewoon dat ik dat wel wil. Ze gaven toen aan dat ik - vanwege mijn late reactie - mij opnieuw officieel moest aanmelden. Ik deed alsof mijn neus bloedde en heb dat gewoon gedaan." Weer klimaatburgemeester Vandaag kreeg ze te horen dat ze weer klimaatburgemeester mag zijn. Trees vindt het hilarisch. "Het is toch te idioot voor woorden. Ze hebben waarschijnlijk zitten slapen daar. Ze stuurden mij een jaar geleden nog mails over mijn ontslag, ze weten wie ik ben. En nu mag ik opeens weer klimaatburgemeester zijn. Ze hebben er waarschijnlijk een stagiair opgezet. Dat kan niet anders." Desalniettemin is Trees heel blij dat ze opnieuw klimaatburgemeester mag worden. Want ze wil er álles aan doen om klimaatverandering te stoppen. "Ik ben in totaal al zo'n 70 keer gearresteerd bij demonstraties en er lopen nog twee rechtszaken tegen mij. Maar ik heb het ervoor over, want er moet gewoon echt iets gebeuren." Falend klimaatbeleid "Het is toch van de zotten dat wij als burger verantwoordelijk worden gesteld voor het falende klimaatbeleid", gaat ze verder. "Wij moeten zonnepanelen bouwen, de verwarming lager zetten, geen vlees eten en minder vliegen. De overheid zegt letterlijk tegen de burger: 'jullie lossen het maar op', maar ik vind dat de overheid veel meer moet doen. Zij zijn alleen maar bezig met kortetermijnplannen en geld verdienen." NH Nieuws volgde Trees eerder dit jaar enkele weken tijdens voorbereidingen en demonstraties. Tekst gaat door onder de video.

Ontslagen klimaatburgemeester Trees laat zich door 'niets en niemand' tegenhouden - NH Nieuws