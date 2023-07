Miskleun met klimaatdemonstrant Trees brengt Hilversum tot ondertekenen demonstratiemanifest

De gemeente Hilversum wil na het zomerreces het manifest over demonstratierecht van Amnesty International ondertekenen. Dit manifest moet onder anderen demonstratierecht in de gemeente waarborgen. De aanleiding voor het ondertekenen is de miskleun die werd gemaakt met klimaatdemonstrant Trees Lammers, zij demonstreerde in haar eentje bij station Hilversum en werd ten onrechte weggestuurd.

Trees in de ontvangsthal van het Raadhuis

In een burgemeestersbrief laat burgemeester Gerhard van den Top weten zich voor te bereiden op de ondertekening. Dit na een 'onderzoek' naar het manifest en een aantal gesprekken te hebben gevoerd met Amnesty en de driehoek. 'Het manifest is geen middel om de gemeente of het gemeentebestuur ter verantwoording te roepen na een optreden tijdens een demonstratie, maar het is een hulpmiddel om onze voorbereidingen en inzet kritisch te blijven bekijken en te blijven evalueren', zo legt de burgemeester uit in zijn brief. De gemeente Utrecht en Eindhoven gingen Hilversum al voor. Eenzaam demonstreren De aanleiding voor het aanstaande ondertekenen van het manifest is het incident met de Hilversumse klimaatdemonstrant Trees Lammers. Zij demonstreerde 4 januari in haar eentje, met een spandoek en een naakte paspop bij station Hilversum voor het klimaat. "Om het gezapige en suïcidaal consumerende Gooi wakker te schudden", zoals ze zelf zei. Maar na een kwartiertje eenzaam demonstreren werd ze ten onrechte door de politie weggestuurd. De dag daarop trok ze naar het raadhuis om gelijk te halen, en dat kreeg ze. Na een gesprek met een gemeenteambtenaar werd duidelijk dat, omdat ze in haar eentje was, het op papier geen demonstratie was en geen vergunning nodig had. Dus had ze nooit weggestuurd mogen worden door de politie.

Het incident werd het onder anderen door de SP op de politieke agenda van Hilversum gezet. De partij heeft de burgemeester aangezet om het manifest te bekijken, waarop de gemeentebestuurder dit heeft toegezegd. Ook liet de burgemeester weten met verschillende partijen te gaan praten over hoe het demonstratierecht in de mediastad niet met voeten getreden wordt. Met de intentie tot ondertekenen als gevolg. Ontslagen klimaatburgemeester Dit was niet de eerste keer dat klimaatdemonstrant Trees de aandacht wist op te eisen. Trees werd november vorig jaar benoemd tot klimaatburgemeester van Hilversum. Dit is een titel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat werd bedacht tijdens de Nationale Klimaatweek. Het idee is dat deze 'klimaatvoorvechters' lokaal aandacht vragen voor het klimaat, maar in de ogen van onder anderen het ministerie ging Trees daarin te ver. Arrestaties Op haar eerste dag was ze met een groep demonstranten in het Amsterdamse Westelijk Havengebied. Daar zat ze topless op een spoorlijn om te voorkomen dat een kolentrein zou rijden. Voor deze blokkeeractie werd ze op het spoor aangehouden door de politie. Op de tweede dag was het weer raak, dit keer bij het hoofdkantoor van de ING op de Bijlmerdreef in Amsterdam. Daar blokkeerde ze met een groep van ongeveer vijftien demonstranten in de ontvangsthal van de bank een aantal draaideuren, bonden ze zich aan elkaar en bootsten ze een 'crime scene' na. Ook na deze actie eindigde Trees in een arrestantenbusje. Uiteindelijk werd ze na enkele dagen 'ontslagen' als klimaatburgemeester, maar klimaatdemonstrant in hart en nieren blijft ze wel. Bekijk hieronder de reportage van 3 november waarin Trees terugblikt op haar kortstondige klimaatburgemeesterschap.