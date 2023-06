"Ik laat me door niemand tegenhouden", ontslagen klimaatburgemeester Trees zet door

Een half jaar geleden lag de Hilversumse Trees Lammers (65) nog topless op het spoor om een vervuilende kolentrein tegen te houden. Er volgde een arrestatie en de volgende dag nog een, waarna haar ambt als klimaatburgemeester werd ingetrokken. De klimaatactiviste liet het hier niet bij zitten, en maakt zich met meer dan veertig arrestaties op zak nog altijd hard voor het klimaat.

Trees voert nu twee jaar actie vanuit Extinction Rebellion, de klimaatbeweging die zich kenmerkt door haar ontwrichtende acties waarmee ze aandacht vraagt voor de klimaatcrisis. Van het bezetten van een snelweg tot een eenmansactie voor station Hilversum, voor Trees is niks te gek: "De nood is zo enorm hoog, dus ik laat me door niemand tegenhouden", vertelt de Hilversumse activiste vastberaden. Dat en meer vertelt Trees in een uitgebreide documentaire over haar activistische leven. Bekijk de video hier.

Steun klimaatacties groeit Naast Trees zijn er nog veel meer mensen actie voeren voor het klimaat, dit aantal lijkt alleen maar te groeien. Dat is bijvoorbeeld te zien tijdens de bezetting van de snelweg A12, een actie van Extinction Rebellion waarbij de weg tussen het tijdelijke Tweede Kamergebouw en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geblokkeerd werd. Met deze actie wordt een onmiddellijke stop op fossiele subsidies geëist. "We begonnen vorig jaar met een groepje van zo’n dertig mensen en dat is na zeven acties uitgegroeid tot maar liefst 6.000 mensen", vertelt Lucas Winnips, één van de oprichters van de actie.

Dat de steun voor de acties groeit is lastig te meten. Extinction Rebellion hanteert geen traditioneel lidmaatschapssysteem: individuen en lokale groepen kunnen zelfstandig acties ondernemen binnen de bredere principes en doelen van de beweging. Hoe veel rebellen er precies zijn, is daarom niet bekend. Desondanks ziet de klimaatbeweging toch dat steeds meer mensen interesse tonen: "Naast het feit dat steeds meer mensen meedoen aan onze acties, worden onze actietrainingen ook drukker bezocht. Daarnaast zien we dat steeds meer mensen zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Momenteel hebben zo'n 27.000 mensen zich daarvoor ingeschreven en na landelijke acties zien we vaak een piek in het aantal aanmeldingen, vertelt woordvoerder Berthe van Soest.

Steeds meer klimaatzorgen Volgens duurzaamheidsgedragswetenschapper Reint Jan Renes is het zo gek nog niet dat steeds meer mensen zich in zijn gaan zetten voor het klimaat. "Een tijd geleden werd het klimaatprobleem nog vaak ontkend, maar dat is langzamerhand veranderd. Steeds meer mensen zijn zich zorgen gaan maken, momenteel zo’n zeventig tot tachtig procent van de samenleving", vertelt Renes. Daarbij heeft de energiecrisis ervoor gezorgd dat 'verduurzamen' een belangrijk gespreksonderwerp is geworden. "Mensen voelen het nu letterlijk in hun portemonnee. Ze gaan er nu met elkaar over in gesprek en willen graag actie ondernemen", vertelt Renes, en vult zichzelf aan: "En je ziet ook dat de disruptieve acties van klimaatbewegingen het klimaatprobleem meer onder de aandacht hebben gebracht."

Druk zetten voor verandering Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs in 2030 te halen, moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag. Om dit te bereiken zijn er in het coalitieakkoord verschillende klimaatmaatregelen aangekondigd. Deze plannen zorgen voor een afname, maar nog niet genoeg om de doelstellingen te halen. Dit zorgt volgens Renes tot veel ergernis: "Velen zien al vanaf de jaren 70 het probleem groter worden, maar sindsdien is er niet veel veranderd." En dat is dan ook de reden dat klimaatbewegingen als Extinction Rebellion over zijn gegaan tot een ontregelende manier van actievoeren. "Flyeren, petities sturen, we hebben heel veel geprobeerd. Maar we moesten echt druk gaan zetten, zodat er eindelijk verandering zou komen", vertelt Van Soest van Extinction Rebellion. Vastplakken en kunst besmeuren Echter zorgden acties waarbij mensen zichzelf bijvoorbeeld vastplakten, een weg blokkeerden of kunst besmeurden, voor veel weerstand in de samenleving. De vraag wierp zich op of de activisten hun doel hiermee niet voorbij schoten. "Maar je ziet tegelijk dat de steun voor dit soort acties aan het groeien is en dat hierdoor steeds meer mensen het gesprek aangaan." En daar voegt Renes aan toe: "De vraag is eigenlijk of 'niks doen' niet veel extremer is. Als je huis in brand staat, blijf je toch ook niet toekijken?"