Zwemmen tegen de kou: zo wapent Hilversumse activiste Trees zich tegen het waterkanon

Natgespoten worden door een waterkanon van de politie als je staat te demonstreren: de Hilversumse klimaatactiviste Trees Lammers (63) weet als geen ander dat dat je - letterlijk en figuurlijk - niet in de koude kleren gaat zitten. Ze heeft er wat op bedacht: samen met andere activisten springt ze met regelmaat het ijskoude water in om te wennen aan de kou, vertelt ze in een documentaire van NH-verslaggever Eva Doesborgh die vrijdag verschijnt.

Trees Lammers is in Hilversum geen onbekende. De meeste mensen zullen haar kennen van haar korte carrière als klimaatburgemeester van Hilversum. Afgelopen herfst werd ze aangesteld als het Hilversumse gezicht in de strijd tegen klimaatverandering. De taak nam ze serieus, al was de gemeente Hilversum daar minder blij mee. Na slechts drie dagen werd ze ontslagen uit haar ambt, omdat ze in drie dagen tijd twee keer gearresteerd werd. De eerste keer gebeurde dat nadat ze naakt op een spoor zat.

Trees gaat door Gestopt met haar protestwerk is Trees allesbehalve. Ze staat nog met regelmaat de protesteren om aandacht te vragen voor het klimaat. Daar gaat het soms hard tegen hard. Zo kwam Trees afgelopen voorjaar kletsnat thuis nadat ze was natgespoten door een waterkanon van de politie bij de bezetting van de A12. Dat kwam hard aan. Wennen aan water Het bracht Trees op een idee om te gaan 'dippen': in het koude water springen om te wennen aan koud water. "Ik had dit al vaker gedaan en wist dat dit goed was om jezelf de trainen je hoofd koel te houden bij acties", vertelt ze. En het werkt. "We leren hiermee om in andere acties rustig te blijven en om beter bestendig te zijn voor volgende waterkanonnen." De documentaire over klimaatactiviste Trees is vrijdag te zien bij NH Gooi op televisie en op deze website.