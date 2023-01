Trees haalt gelijk bij gemeente: "Mijn demonstratierecht is met voeten getreden"

Ten onrechte is oud-klimaatburgemeester Trees Lammers weggestuurd tijdens haar eenmansactie voor het station Hilversum maandagochtend. Na een korte bezetting op het raadhuis en een gesprek met een gemeenteambtenaar is vandaag duidelijk dat, omdat ze in haar eentje was, het op papier geen demonstratie was. Daarom had zij ook geen vergunning nodig.

Omdat de agenten zeiden dat ze contact hadden gehad met de gemeente, besloot de 64-jarige Trees zelf verhaal te halen in het raadhuis. Na een korte bezetting van de ontvangsthal sprak ze met een ambtenaar. "Het was een heel fijn gesprek met de medewerker van de gemeente", vertelt Trees.

Volgens de agenten had ze namelijk een vergunning voor deze actie nodig. "Hier was het laatste woord natuurlijk niet over gezegd", liet ze gelijk weten. Want voor deze eenmansactie heeft ze namelijk helemaal geen vergunning nodig, omdat ze in haar eentje was. "Mijn demonstratierecht is met voeten getreden."

In gesprek met deze ambtenaar werd duidelijk dat het contact tussen politie en gemeente van die maandagochtend ging over of dit een demonstratie was. "Aangezien ze in haar eentje was, was het daarmee geen demonstratie en dan heeft de gemeente daar niets meer over te zeggen", zo laat een woordvoerder van de gemeente Hilversum weten.

Naakte vrouw

"De politie kwam af op een melding dat er een naakte vrouw op het station stond", vertelt Trees. Dit ging uiteindelijk om haar paspop. "En blijkbaar vonden ze dat ik overlast veroorzaakte en hebben ze mij weggestuurd." Van overlast was weinig sprake, aangezien Trees in haar eentje met Dolle Mina en haar borden en vlaggen voor het station zat.

Nu dit allemaal achter de rug is, is ze vastbesloten haar plekje voor station Hilversum weer in te nemen. "Ik ga gewoon mijn actie afmaken en morgen zit ik er weer", laat de vastberaden Trees weten.