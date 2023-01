Oud-klimaatburgemeester Trees na kwartier eenzaam demonstreren weggestuurd

Normaal zou het nu spitstijd zijn, maar vanwege de kerstvakantie is het behoorlijk rustig rond het station. De mensen die langslopen kijken even verbaasd om of lezen snel de teksten op de eigenhandig beschilderde borden. 'Bewaar je munten, ik wil verandering. Climate Change' is erop te lezen. Wanneer mensen dichtbij komen knoopt de voormalig klimaatburgemeester van Hilversum een praatje aan.

Maar haar eerste dag in het ambt besloot ze half naakt op een spoor in het Westelijk Havengebied in Amsterdam te zitten. Het doel: een kolentrein tegenhouden. De tweede dag werd ze weer opgepakt, namelijk het hoofdkantoor van de ING. Daar demonstreerde ze door met medestanders in de aankomsthal zichzelf van te ketenen en deuren te blokkeren. Dat was in de ogen van het ministerie niet de bedoeling. Uiteindelijk werd ze dan ook 'ontslagen' uit haar officieuze ambt.

Politie

De demonstratie is nog geen tien minuten bezig als de politie aan komt rijden. Een vergunning om te demonstreren heeft Trees niet aangevraagd, maar in haar ogen heeft ze die ook helemaal niet nodig aangezien ze in haar eentje demonstreert. Wel zegt ze de politie kort te hebben gebeld om haar demonstratie aan te kondigen. Daar denken de drie aanwezige agenten anders over.

Nadat ze kort bellen met de gemeente wordt de eenzame demonstratie beëindigd. Trees krijgt een boete en haar borden en spandoeken worden ingenomen. "Daar ben ik behoorlijk pissig over." Dolle Mina mag ze houden. "Maar tot Drie Koningen blijf ik de mensen wakkerschudden", zegt ze strijdlustig.