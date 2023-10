Maduro-effect blijft uit: machteloos Ajax verliest van Brighton

In de Europa League heeft Ajax met 2-0 verloren van het Engelse Brighton. De Amsterdammers speelden een zwakke wedstrijd en de thuisploeg kwam geen moment in de problemen.

In de openingsfase van de wedstrijd gebeurde er weinig. Pas in de twintigste minuut was er de eerste grote kans van de wedstrijd. James Milner schoot in de handen van Ajax-keeper Diant Ramaj.

Daarna werd de thuisploeg sterker en sterker. In de 41e minuut was het Joao Pedro die uit de rebound makkelijk binnen kon tikken voor Brighton. Met een 1-0 achterstand zocht Ajax de kleedkamer op.