Ajax zakt naar een-na-laatste plaats in eredivisie na bizarre nederlaag tegen FC Utrecht

Ajax heeft zondagmiddag opnieuw een historisch dieptepunt bereikt. De Amsterdammers verloren op bezoek bij FC Utrecht in een krankzinnige wedstrijd met 4-3. Door die nederlaag zakt Ajax naar de zeventiende plaats in de eredivisie.

Het was Utrecht dat zich na dit speldenprikje meer liet gelden. De Amsterdammers kregen echter de grootste kans van de eerste helft tot dan toe. Kristian Hlynsson kon de bal simpel in het doel mikken, maar liet dat na. Utrecht nam vlak voor de rust de leiding via Ryan Flamingo. Hij schoot schitterend raak: 1-0.

De confrontaties tussen Ajax en FC Utrecht zijn van oudsher al zwaarbeladen. Deze editie stond de wedstrijd volledig onder hoogspanning door de stand op de ranglijst van beide ploegen. Logischerwijs was het begin redelijk mat, aangezien ze beiden geen fouten wilden maken. Via Carlos Forbs kwam Ajax er voor het eerst goed uit. Zijn voorzet bereikte Steven Bergwijn, alleen schoot hij naast.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Mike van der Hoorn (oud-Ajacied) dompelde zijn oude ploeg snel na rust in diepe rouw door de 2-0 raak te koppen. Binnen de kortste keren stonden de Amsterdammers op gelijke hoogte met Utrecht. Hlynsson zorgde voor beide doelpunten. Na een overtreding op Brian Brobbey in de zestien, kreeg Ajax een strafschop.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Steven Bergwijn nam zijn verantwoordelijkheid en schoot raak achter doelman Vasilios Barkas: 2-3. Daarmee namen de bezoekers voor het eerst de leiding in de wedstrijd. Al was die binnen vijf minuten alweer verdwenen. Invaller Jens Toornstra stond vrij en kon raak tikken: 3-3.

Tweemaal werd de wedstrijd hierna tijdelijk gestaakt. In beide gevallen was een bekertje de boosdoener. Utrecht maakte in alle tumult ook nog de 4-3 via Oscar Fraulo. Door die nederlaag staat Ajax op een historisch slechte notering. De Amsterdammers staan inmiddels zeventiende in de eredivisie.

Opstelling Ajax: Gorter (Ramaj/74); Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Forbs (Berghuis/60), Brobbey, Bergwijn