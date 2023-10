Geplaagd Ajax heeft vier vraagtekens voor uitduel met FC Utrecht

Maurice Steijn weet nog niet of hij zondag in de uitwedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht een beroep kan doen op Steven Berghuis, Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic en Devyne Rensch. "Dat zijn allemaal twijfelgevallen. We hopen dat ze zondag hersteld zijn", laat hij op de website van zijn club weten. Silvano Vos ontbreekt vanwege een schorsing.

Steijn heeft tijdens de interlandperiode naar eigen zeggen goede dingen gezien. "De interlandperiode was goed voor mij en de staf. We hebben met een kleine groep getraind, want het gros was weg. Ik heb veel wedstrijden van ons, FC Utrecht en van onze internationals bekeken. Daar heb ik mooie dingen gezien en dat is positief. Ze hebben allemaal veel minuten gemaakt."

FC Utrecht tegen Ajax is een duel tussen de nummer 18 en nummer 16 van de Eredivisie. Ajax is onder leiding van Steijn nog nooit zo slecht aan de competitie begonnen, met slechts 5 punten uit zes duels. Ook FC Utrecht beleeft de slechtste seizoensstart uit de clubhistorie, met 7 nederlagen in acht duels.

'Traditioneel lastig'

"FC Utrecht-uit is een mooie, maar traditioneel lastige wedstrijd", weet Steijn. "Zij hebben het zwaar, net als wij. Ik verwacht een pittig duel op het scherpst van de snede. Beide teams hebben een overwinning nodig."

Tekst gaat verder onder de tweet.